Объявлены меры поддержки для семей мобилизованных в Тверской области

Отправка мобилизованных из Ржева, провожать приходили семьями. Фото: VK/Ржев ВКонтакте

О пакете региональных мер поддержки мобилизованных рассказал 28 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя во время визита на сборный пункт в Твери. Он сообщил, что в регионе разрабатывается комплекс мер поддержки семей призванных граждан и добровольцев.

Так, в Тверской области детям из таких семей будут вне очереди предоставлять места в детских садах и школах, семьи мобилизованных смогут бесплатно посещать спортивные и культурные учреждения.

Бесплатно будут обеспечены лекарствами члены семей военнослужащих при наличии заболеваний, требующих медикаментозного лечения.

Напомним, 21 сентября Президент страны объявил частичную мобилизацию в России.

В ходе частичной мобилизации в армию страны будут призваны 300 тысяч резервистов.