Мобилизованные в Твери слушают лекции и готовятся к отправке к местам дислокации

Родственники приходят навестить мобилизованных каждый вечер. Фото: Виктория ТУШКОВА

Вечером 26 сентября у одного из зданий Минобороны в центре Твери было людно. Здесь находится мобилизационный пункт, и около него собрались родственники мобилизованных - навестить своих мужчин, передать лекарства, вещи. Кто-то приходит целыми семьями. Женщины держат за руку детей, есть даже с колясками. У некоторых в руках пакеты, набитые продуктами из ближайшего магазина.

- Кормят нормально там, как обычно, - говорит случайная женщина, жена одного из мобилизованных. - Я еду не ношу.

- А мясо?

- И мясо есть. Рассольник был, плов. Сок дают, в пакетиках маленьких.

Супруг моей собеседницы был мобилизован в один из первых дней.

- Повестку принесли полдвенадцатого ночи в первый раз. Но муж в командировке был. Во второй раз принесли уже днём, - рассказывает женщина. - Муж отслужил «срочку», но нигде не воевал. Здесь разные мужчины. И воевавшие, и нет. Моему 37 лет. Вообще говорилось, что до 35 будут рядовых брать… Но здесь есть мужчины, которые старше. Мой здоров, но есть разные люди, даже кто на инсулине. Просто у них группа инвалидности не оформлена. Медкомиссии пока не было, сейчас только ещё привозят всех: на дню по три-четыре раза. Наверное, как всех привезут, начнут отфильтровывать по здоровью.

Кстати, если информация о мобилизованных инсулинозависимых гражданах подтвердится, то вот что на этот счёт пишет сайт объясняем.рф: «Граждане с диабетом и тяжелой формой астмы имеют основания для освобождения от призыва. Полный список заболеваний, дающих право на отсрочку или освобождение от призыва, определяется постановлением Правительства РФ № 565 от 04.07.2013».

Что касается возраста, то представители военных ведомств разъясняли так: в первую очередь подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане 1-го разряда, под который подпадают рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет.

Как рассказал «КП»-Тверь» житель Конаковского района, в мобилизационном пункте сейчас находятся несколько его знакомых, обычных рядовых запаса, в возрасте 38-40 лет. В подтверждение своих слов он выслал нам фотографию мужчин на территории сборного пункта.

Мобилизованные на территории сборного пункта. Фото: из чат-бота КП о частичной мобилизации

Всю эту информацию «КП»-Тверь» доведёт до военного комиссара Тверской области. Ответ обязательно опубликуем.

Сейчас мобилизованные проходят обучение.

- Говорят, что до 10 октября будут на учёбе. У них лекции идут, - рассказывает жена мобилизованного. - Сегодня десятичасовая лекция была с перерывами. Пока только теория. Учат здесь. Но некоторых, слышала, будут направлять в другие города - в зависимости от воинской специальности что ли… После учёбы, говорят, отправят тылы защищать, на освобождённые территории. А потом - кто знает…

Родственников пускают к мобилизованным ежедневно, в отведённые часы, вечером. По их словам, можно передать одежду, лекарства, всё необходимое. Пока всё принимают свободно, смотрят только, чтобы не было алкоголя, колющих, режущих предметов.

- В первый день было очень страшно. Сейчас уже получше - на успокоительных. У них у всех (мобилизованных. - Ред.) настрой хороший. Они пока на позитиве, - делится супруга рядового. - Муж говорит: «Хоть ружьё подержу». Мы, кто приходит к ним, многие в панике, конечно. А они нет. Ну а что делать, под подол не спрячешь. На сколько отправят, пока не знаем. Мы надеемся на лучшее... А там уже как бог даст.

Вот что пишет сайт объясняем.рф по поводу замены мобилизованных в зоне СВО: «Ротация боевых подразделений будет производиться по решению командования, исходя из оперативной обстановки».

НА ЗАМЕТКУ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

С вопросами о частичной мобилизации помогут «Комсомолка» и Тверское региональное отделение Общероссийского народного фронта.

Частичная мобилизация - процесс сложный. И как в любом сложном процессе, возможны ошибки. Бывает такое, что повестки могут получать и те, кто должен стопроцентно иметь отсрочку, например многодетные отцы. Связано это с банальными ошибками, а не со злым умыслом.

С вопросами и жалобами относительно мобилизации можно обращаться на горячую линию «Комсомолки». Расскажите свою историю, и «КП» вместе с нашим военным обозревателем Виктором Баранцом поможет вам найти выход из ситуации и ответить на ваши вопросы.

Мы ждём максимально подробных историй с контактными данными на электронную почту priziv@kp.ru и в телеграм-боте «Горячая линия «КП» по мобилизации».

В сообщении укажите:

1) ФИО

2) Описание проблемы

3) Ваш регион

4) Контактные данные

5) Военкомат, из которого пришла повестка

Обращения также принимает Тверское региональное отделение Общероссийского народного фронта в своих группах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Также по телефону в Твери 8 (4822) 66-62-53 или по адресу: Тверь, Вагжановский переулок, дом 9, офис 310.

Адрес электронной почты: 69region@onf.ru