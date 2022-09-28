Какие документы и доверенности стоит оформить и оставить своим семьям мобилизованным в Тверской области

На мобилизационном пункте в Твери. Фото: ПТО

Несколько важных советов мобилизуемым и их семьям дала на свой страничке в соцсети Уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина. Советы жизненные, простые и практичные, которые избавят семьи мобилизованных от многих юридических проблем в будущем. Публикуем ниже текст поста:

БРАК

Он должен быть зарегистрированным. Если вы по какой-то причине не торопились или не хотели оформлять отношения в загсе - похоже, настало то самое время, когда надо.

Потому что информацию о мобилизованном могут получить только его близкие родственники. То же самое относится к мерам социальной поддержки семьи воина. Сожительница (ну или благозвучнее, хотя и юридически неверно - гражданская жена) к родственникам не относится, это формально посторонний человек. Семья должна быть зарегистрирована в органах загс, подтверждение этого - свидетельство о браке. Бывшие жены/мужья тоже к близким родственникам не относятся, кстати. Нет, конечно, можно потом в суде доказывать факт совместного супружеского проживания. Но если можно избежать проблем на берегу - почему бы и нет. Думаю, что сотрудники загс пойдут навстречу таким семьям, и брак зарегистрируют довольно быстро.

ДЕТИ

Здесь нюансов тоже немало. Во-первых, если в отношении них не установлено отцовство - самое время это сделать. Помимо моральной стороны вопроса, заключающейся в том, что дети имеют право знать своего отца, носить его фамилию и отчество, гордиться им на законных основаниях, есть и социально-финансовая сторона. Не менее важная. Нет, конечно, можно также потом через суд и генетическую экспертизу установить отцовство. Но оно вам надо? Если сейчас можно довольно быстро установить отцовство в административном порядке в органах загс. Для этого нужно только личное присутствие матери и отца.

Во-вторых, на всякий случай, сделайте нотариальную доверенность на кого-то из близких родственников, помимо супруга, на сопровождение детей и представление их интересов в образовательных и медицинских организациях. Объясню, для чего. Не дай бог, мама детей заболеет, или в командировку уедет, или еще какая жизненная ситуация - могут возникнуть проблемы. Отвести/забрать в сад или школу, посетить врача. На всякий случай, пусть будет человек, которому вы доверяете подстраховать вашу семью и детей.

ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСЫ, БИЗНЕС

Не оставляйте это без продуманного решения. Мало ли что понадобится, пока вы несете службу: налог неправильно начислен, с коммунальными платежами вопросы возникнут, ну и прочее. Здесь тоже не обойтись без нотариуса. Оформляйте доверенность, а объем необходимых передоверяемых прав можете определить самостоятельно - можно оформить как "генеральную" доверенность, предусматривающую максимальные полномочия, включая приобретение или отчуждение имущества, так и доверенность на определенный вид прав, например, обращения в налоговую инспекцию.

Федеральная нотариальная палата приняла решение о предоставлении льгот мобилизованным гражданам при их обращении за рядом социально значимых нотариальных действий. Они будут полностью освобождены от оплаты услуг правового и технического характера. В ближайшее время Нотариальная палата Тверской области конкретизирует это решение в нашем регионе.

Напомним, 21 сентября Президент страны объявил частичную мобилизацию в России.

В ходе частичной мобилизации в армию страны призовут 300 тысяч резервистов.