В Тверской области к зиме подготовили 11 400 многоквартирных домов, 834 котельные, 1800 километров теплосетей

Коммуникации к зиме готовили летом. Фото: Газпроммежрайгаз

27 сентября на заседании правительства Тверской области обсуждали, готов ли жилищно-коммунальный комплекс и соцсфера региона к отопительному периоду и предстоящей зиме.

Членам правительства было доложено, что в области создан областной резерв материально-технических ресурсов для устранения нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, включая дизельные электростанции, насосное оборудование, мобильные котельные и другую технику.

Идет формирование запасов топлива. Сейчас завершается запуск в домах централизованного отопления. В подавляющем большинстве муниципалитетов обеспечена подача тепла на объекты социальной сферы и в многоквартирные жилые дома. Всего к зиме 2022-2023 годов подготовлено свыше 11 400 многоквартирных домов.

- До конца текущего месяца у нас должна быть обеспечена максимальная готовность региона к зиме, – цитирует губернатора Игоря Руденю пресс-служба областного правительства. – За последние четыре отопительных сезона в Тверской области минимизировано количество повреждений на сетях теплоснабжения, благодаря профилактической работе снизилось количество технологических нарушений. Задача – поддерживать высокий уровень подготовки и каждый год идти четко по графику обновления теплоэнергетических ресурсов.

СПРАВКА «КП»

К началу нового отопительного сезона 2022-2023 годов в Верхневолжье подготовлены 834 котельные, свыше 1800 км тепловых сетей, порядка 6000 км водопроводных сетей, свыше 2300 км сетей водоотведения, а также более 62 тыс. км электросетей.

В региональные программы модернизации и капитального ремонта объектов теплоэнергетики в этом году вошло 11 объектов, включая 5 котельных. Так, проведены ремонты сетей в Торопце, ЗАТО «Озерный», поселках Фирово и Пригородный Вышневолоцкого округа.

В селе Ильинское Кимрского округа и селе Застолобье Рамешковского округа будут работать новые автоматизированные тепловые источники. В муниципалитетах области отремонтировано более 2 700 единиц оборудования котельных, обновлено 50 км тепловых сетей.