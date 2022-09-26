Не пугайтесь быстрой отправки: Учимся жить в условиях частичной мобилизации

Психологи советуют мобилизованным взять с собой что-то из дома. Например, маленькую игрушку дочери или сына. Фото: Владимир Крупко.

В Тверской области, как и по всей стране, продолжается частичная мобилизация. О том, как не поддаться панике и что делать, если вашего мужа, сына или брата призовут, «КП»-Тверь» поговорила с психологами.

СОХРАНЯТЬ РУТИННЫЙ УКЛАД

Что делать, если члену вашей семьи принесли повестку, рассказал специалист, который на собственном опыте испытал, что такое война, - кандидат психологических наук, ветеран боевых действий Александр Жаданюк.

- Не существует никакого алгоритма, что мы должны делать перед отправкой в зону боевых действий. Все люди и семьи разные, с разной культурой, привычками. Но главное для всех одно: сохраняйте своё повседневное поведение, - говорит Александр Жаданюк. - Люди живут, разговаривают и смеются за обедом, вечером гуляют с собакой… Если пришла повестка, не надо начинать кормить мужчину вместо одной котлеты тремя. Не надо, скажу сейчас непрофессиональное слово, сюсюкать. Носит он обычно воду, рубит дрова - пусть продолжает это делать. Должен оставаться ваш нормальный ритм жизни. Да, будет тяжело. Будут эмоции - это тоже нормально. Но обыкновенная, хорошая повседневность должна сохраняться. Могу сказать по себе: когда начинаются какие-то привилегии перед отправкой, это только расстраивает, это выбивает из колеи.

СМЕЙТЕСЬ, ПЛАЧЬТЕ, ПОЙТЕ

После вручения повестки на прощание и сборы может остаться не так много времени.

- Не пугайтесь быстрой отправки. На самом деле это лучше для всех. Это как в известной песне: «долгие проводы - лишние слёзы», - считает психолог. - В момент прощальных объятий «правильного» поведения нет. Не надо ставить себе рамки. У всех разная нервная система. Молчите, смейтесь, плачьте, пойте песни, танцуйте. Ведите себя в момент разлуки как считаете нужным.

Мобилизованного сначала отправят на учёбу. В этот период вы сможете общаться по телефону. Вряд ли ваше общение будет слишком частым и долгим. Но, как отмечает Александр Жаданюк, в конце концов вы войдёте в режим, привыкнете к этому графику и начнёте чувствовать себя относительно спокойно.

- В этот период надо разговаривать о тех рутинных делах, что у него были, и о том, что происходит нового сейчас, - продолжает психолог. - «Вот Петя не хочет ходить к репетиторам, вот такие-то у нас есть бытовые дела». Что-то обычное и не очень серьёзное.

ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ

После обучения мужчина отправится выполнять боевые задачи. И общаясь в этот период, необходимо также продолжать рассказывать ему о том, что происходит у вас.

- Но тут подключается ещё одна важная деталь. «Вот приедешь, деду на бане крышу отремонтируешь, как обещал»… Или поразмышляйте о том, куда поедете вместе в отпуск. Говорите о будущих планах, - советует Александр Жаданюк. - Это некая терапия. Человек тоже будет строить планы, где отдохнуть, как поговорить с сыном, который прогуливает или не хочет спортом заниматься. Всё должно подводиться к тому, что это временный этап. Чтобы не было чувства безысходности. Есть будущее, жизнь впереди.

СОВЕТЫ МОБИЛИЗОВННЫМ

- Этап учёбы сам по себе является психологической подготовкой. Когда человек будет знать, как и куда стрелять, как правильно бросать гранату, как прятаться, как выживать, он перестанет бояться. Это первое - учитесь. И второй момент: слушайтесь командиров. Они всё-таки опытнее, - говорит Александр Жаданюк. - Я тут отмечу, что есть категория людей, которые сами хотят, рвутся защищать Родину. Они уже были в таких командировках и видели там много нехорошего. Но для них, перефразирую песню, семья и Родина едины. Они едут защищать свою семью. Таких немало. В первую очередь будут брать подготовленных.

НАЙТИ В СЕБЕ СИЛЫ И ПЕРЕДАТЬ ИХ ВОИНУ

О том, как найти в себе силы на поддержку воина, «КП»-Тверь» рассказала практикующий психолог, психотерапевт Мария Данилина:

- Кто-то вырос в семье потомственных военных, и для таких людей эта ситуация - возможность проявить себя как доблестного защитника Родины, продолжить фамильную историю, выполнить ожидаемую от него роль. Но для многих это неожиданное и пугающее событие, ломающее привычный уклад. Поднимается страх, чувство бессилия и безысходности, отчаянная тревога за дорогого человека, усиленная неизвестностью и невозможностью прогнозировать события… Что делать в подобной ситуации? Можно выделить несколько пунктов, которые дадут возможность помочь и поддержать в трудной ситуации и себя, и близких:

Не оплакивать живых. Отправка на линию фронта не тождественна похоронке. Наши воины идут за победой, за правом жить. Они защищают, как это было с незапамятных времён, своих любимых, право жить своей жизнью… Им нужна вера в их силу, разум, удачу и успех.

Дайте с собой вашему сыну, брату, супругу или возлюбленному маленькую вещицу, которая будет служить напоминанием о доме, о вас, в вашей любви к ним. Вложите в эту вещь ваши добрые чувства. Хорошо, если она будет как-то связана со счастливыми совместными моментами. Пусть она служит оберегом, хранителем вашего дорого человека.

Старайтесь не поддаваться унынию, страху и панике. Переключайте свое внимание, старайтесь что-то делать, кому-то помочь. Всегда нужна волонтёрская помощь. Или просто направьте энергию на простые созидательные действия: что-то убрать, разложить, сшить или связать.

Помните, что мы всегда связаны с теми, кого любим, и передаём друг другу свои чувства. Постарайтесь вспомнить что-то хорошее, что-то, что может придать сил или вызвать улыбку. И передайте мысленно этот образ вашему дорогому человеку. Вы сможете помочь и себе, и ему.

Любой кризис активирует мошенников. Если к вам подойдёт незнакомая милая женщина или добрый мужчина и, глядя вам в глаза, скажет, что знает о том, что ваш муж или сын воюет и ему угрожает смертельная опасность, которую он или она могут отвести молитвами или магическими действиями, - не верьте. Не вступайте с ними в разговоры: такие люди могут обладать базовыми навыками гипноза и внушения. А человек в стрессе - для них лёгкая добыча. Помните, что это преступники. Их действия направлены на то, чтобы обмануть вас, выманить как можно больше материальных ценностей, нажиться на сложной ситуации.

Помните: в отличие от окружающей реальности, которая далеко не всегда зависит он нас, нашу психическую реальность творим мы сами. Создавайте насколько возможно позитивное и спокойное пространство. И, если можете, делитесь им с окружающими. Это укрепит и вас, и других.

По возможности старайтесь поддерживать связи с родственниками тех, кто, как и ваши близкие, находится в зоне военных действий. Встречайтесь, перезванивайтесь, поддерживайте друг друга. Вместе всегда легче переносить неизвестность.

Не стесняйтесь обращаться за помощью, когда вам плохо. И старайтесь не отказывать в ней другим. Позвоните друзьям или родственникам, если очень тяжело, поговорите с кем-нибудь. Сейчас открыты горячие линии, организации, в которых работают психологи, готовые поговорить с вами и выслушать вас.

Те, кто проводил своих мужей и любимых, как бы ни было тяжело, одиноко, не давайте повода Вселенной думать, что вы забыли того, кто воюет. Если вы не забудете о нём - не забудет и Вселенная… И вернёт вам вашего мужчину живым и здоровым и с победой. Вспомните знаменитое стихотворение, которое было посвящено ещё бойцам Второй мировой: «Жди меня, и я вернусь…Только очень жди!»

И, что очень важно, нам необходимо помнить, что все мы потомки народа - победителя фашизма. И особенно это хочется сказать тем, кто снова идёт воевать с этой чумой. Вы идёте защищать настоящее, воевать за возможность жить по-человечески, а не по античеловеческим фашистским законам. В семье каждого из вас наверняка есть те, кто уже воевал и победил. Пусть эта победа вдохновляет и поддерживает вас. Помните о силе нашего народа, помните, что вас ждут, что вы даёте надежду на продолжение жизни. На вашу победу и успех надеются, за вас молятся не только ваши близкие, но и сотни и тысячи незнакомых вам людей. Помните, что вы не одни.