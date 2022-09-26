Объясняем, что можно взять с собой мобилизованному жителю Тверской области. Фото: VK/ Торжок ВКонтакте

В Тверской области да и по все стране продолжается частичная мобилизация. Что взять с собой мобилизованному поясняется на портале Объясняем.рф. Ниже мы собрали полезные выдержки по экипировке, продуктах и наличию телефонов. Напомним, 21 сентября 2022 Президент страны объявил частичную мобилизацию в России.

В ходе частичной мобилизации в армию страны призовут 300 тысяч резервистов.

Кто подлежит частичной мобилизации в России в первую очередь читайте здесь.

Нужно ли что-то купить с собой в часть: запасные берцы, каску, бронежилет?

Военнослужащие обеспечиваются всеми видами довольствия. Военнослужащий имеет право использовать собственное нижнее белье, носки, а также термобелье. Мобилизованный будет обеспечен всеми необходимыми предметами личной гигиены. В то же время, мобилизованный может взять свои предметы личной гигиены, с учетом индивидуальных привычек и потребностей.

А вот если недавно демобилизовался и есть подогнанная по фигуре удобная форма то:

Если у военнослужащего есть своя, удобная для него экипировка, он может использовать ее.

Про телефон:

Из соображений безопасности пользоваться на территории воинских частей телефонами с расширенными мультимедийными возможностями (смартфонами) запрещено. Можно взять с собой в часть простой, «кнопочный» телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время. Фото- и видеосъемка в местах дислокации подразделений, в том числе и на камеры телефона, запрещена.

Про еду и лекарства:

Военнослужащие полностью обеспечиваются питанием и необходимыми лекарствами. Но мобилизованный может взять в часть продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства, с учетом особенностей организма и наличия хронических заболеваний. Брать с собой алкоголь и сильнодействующие лекарства (если они не предписаны) запрещено. Деньги с собой брать можно.