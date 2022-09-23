Новый асфальт, старые лавочки: В Твери отремонтируют лежащую в руинах набережную у Речного вокзала

Скоро здесь появится новый асфальт, пока же гулять по набережной просто опасно. Фото: Виктория ТУШКОВА

Наконец-то! В Твери планируют отремонтировать страшную пешеходную дорогу в сквере на набережной Афанасия Никитина. Это тротуар в аллее, ведущей от Нового моста к пристани Речного вокзала («средний» тротуар, что располагается между верхней пешеходной частью набережной и нижним тротуаром, с которого идёт спуск к воде).

Место, кстати, живописное, самое подходящее для осенних романтических фото под сенью золотых крон. Но сейчас всю романтику убивает состояние пешеходной зоны. Борозды, канавы - асфальт разбит на куски и кусочки, местами его нет вообще. В образовавшихся глубоких ямах не просыхают лужи, которые граждане обходят по газону, проторив там тропинки. Карманы под лавочки тоже полностью разбиты, в некоторых местах из земли торчат остатки каких-то старых металлических конструкций. Сами лавочки крепкие, но жуть какие облезлые…

Этот участок набережной очень популярен у горожан. Здесь гуляют мамы с колясками, собачники, отдыхает молодёжь. Фото: Виктория ТУШКОВА

ЦЕНА ВОПРОСА

На ремонт, согласно информации с сайта госзакупок, изначально планировалось потратить до 9 млн 603 тыс. 540 рублей. Подрядчика определяли 13 сентября. Тендер выиграла компания ООО «Вкус качества», готовая выполнить ремонт подешевле: за 7 млн 212 тыс. 260 рублей.

Подрядчик, согласно открытой информации в интернете, - компания из Нальчика. Её основной вид деятельности - розничная торговля по почте и интернету, что, конечно, весьма странно. Однако среди многочисленных прочих видов деятельности наличествует разработка строительных проектов и различные виды непосредственно строительства.

Местами асфальта вообще нет. Фото: Виктория ТУШКОВА

КАК ИЗМЕНИТСЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Работы должны завершить до 11 ноября 2022 года. Ремонт начнётся от лестницы Нового моста сверху по течению Волги. Асфальт уложат у лестницы, под мостом и далее по средней аллее до спуска к причалу у руин здания речного вокзала.

Ремонт начнут отсюда. Фото: Виктория ТУШКОВА

Дорогу покроют асфальтобетонной смесью типа Д марки 2. Если верить информации из интернета, такие смеси не рекомендуется укладывать в дождливую погоду (а на дворе осень). Исключение - укладка литым способом, тут небольшой дождь не помеха. Но так обычно делают автомобильные дороги, способ этот более дорогой.

Итак, на всём протяжении от моста до спуска к причалу положат новый асфальт, заменят старые колодцы, отремонтируют карманы под лавочки. Дорогу оградят бортовым камнем. Лавочки (их сейчас тринадцать, чуть меньше, чем отведённых под них карманов), а также урны на время ремонта отвезут на склад. Потом их же установят на место (надеемся).

Карманы под лавочки тоже приведут в порядок. Фото: Виктория ТУШКОВА

Согласно схемам, приложенным к техзаданию, из спусков со средней части набережной на нижнюю будет отремонтирован только один - широкий, что прямо у Нового моста. Узкие спуски вдоль аллеи на схеме ремонта не затронуты, а жаль. Брусчатка там давно пошла волнами.

Если верить схемам, брусчатку оставят на месте. Фото: Виктория ТУШКОВА

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

Новое асфальтовое покрытие должно прослужить без нареканий пять лет. Такой же гарантийный срок у колодцев и бортового камня. Шесть лет гарантии подрядчик даёт на основание дорожной одежды и земляное полотно.