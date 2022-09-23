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Общество23 сентября 2022 12:25

Новый асфальт, старые лавочки: В Твери отремонтируют лежащую в руинах набережную у Речного вокзала

Ремонт должны сделать уже этой осенью
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Скоро здесь появится новый асфальт, пока же гулять по набережной просто опасно.

Скоро здесь появится новый асфальт, пока же гулять по набережной просто опасно.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Наконец-то! В Твери планируют отремонтировать страшную пешеходную дорогу в сквере на набережной Афанасия Никитина. Это тротуар в аллее, ведущей от Нового моста к пристани Речного вокзала («средний» тротуар, что располагается между верхней пешеходной частью набережной и нижним тротуаром, с которого идёт спуск к воде).

Место, кстати, живописное, самое подходящее для осенних романтических фото под сенью золотых крон. Но сейчас всю романтику убивает состояние пешеходной зоны. Борозды, канавы - асфальт разбит на куски и кусочки, местами его нет вообще. В образовавшихся глубоких ямах не просыхают лужи, которые граждане обходят по газону, проторив там тропинки. Карманы под лавочки тоже полностью разбиты, в некоторых местах из земли торчат остатки каких-то старых металлических конструкций. Сами лавочки крепкие, но жуть какие облезлые…

Этот участок набережной очень популярен у горожан. Здесь гуляют мамы с колясками, собачники, отдыхает молодёжь.

Этот участок набережной очень популярен у горожан. Здесь гуляют мамы с колясками, собачники, отдыхает молодёжь.

Фото: Виктория ТУШКОВА

ЦЕНА ВОПРОСА

На ремонт, согласно информации с сайта госзакупок, изначально планировалось потратить до 9 млн 603 тыс. 540 рублей. Подрядчика определяли 13 сентября. Тендер выиграла компания ООО «Вкус качества», готовая выполнить ремонт подешевле: за 7 млн 212 тыс. 260 рублей.

Подрядчик, согласно открытой информации в интернете, - компания из Нальчика. Её основной вид деятельности - розничная торговля по почте и интернету, что, конечно, весьма странно. Однако среди многочисленных прочих видов деятельности наличествует разработка строительных проектов и различные виды непосредственно строительства.

Местами асфальта вообще нет.

Местами асфальта вообще нет.

Фото: Виктория ТУШКОВА

КАК ИЗМЕНИТСЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Работы должны завершить до 11 ноября 2022 года. Ремонт начнётся от лестницы Нового моста сверху по течению Волги. Асфальт уложат у лестницы, под мостом и далее по средней аллее до спуска к причалу у руин здания речного вокзала.

Ремонт начнут отсюда.

Ремонт начнут отсюда.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Дорогу покроют асфальтобетонной смесью типа Д марки 2. Если верить информации из интернета, такие смеси не рекомендуется укладывать в дождливую погоду (а на дворе осень). Исключение - укладка литым способом, тут небольшой дождь не помеха. Но так обычно делают автомобильные дороги, способ этот более дорогой.

Итак, на всём протяжении от моста до спуска к причалу положат новый асфальт, заменят старые колодцы, отремонтируют карманы под лавочки. Дорогу оградят бортовым камнем. Лавочки (их сейчас тринадцать, чуть меньше, чем отведённых под них карманов), а также урны на время ремонта отвезут на склад. Потом их же установят на место (надеемся).

Карманы под лавочки тоже приведут в порядок.

Карманы под лавочки тоже приведут в порядок.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Согласно схемам, приложенным к техзаданию, из спусков со средней части набережной на нижнюю будет отремонтирован только один - широкий, что прямо у Нового моста. Узкие спуски вдоль аллеи на схеме ремонта не затронуты, а жаль. Брусчатка там давно пошла волнами.

Если верить схемам, брусчатку оставят на месте.

Если верить схемам, брусчатку оставят на месте.

Фото: Виктория ТУШКОВА

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

Новое асфальтовое покрытие должно прослужить без нареканий пять лет. Такой же гарантийный срок у колодцев и бортового камня. Шесть лет гарантии подрядчик даёт на основание дорожной одежды и земляное полотно.

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