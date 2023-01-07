Аномальные морозы в Твери: коммунальные аварии, зимняя радуга, животные в беде и советы МЧС

Гидрометцентр говорит, что температура у нас на 9-17 градусов ниже климатической нормы. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Аномальные морозы задержались в Твери. Рождественская ночь стала самой холодной с начала зимы. Но ближайшие ночи могут стать ещё холоднее. Региональный главк МЧС предупреждает о морозах до -35 градусов.

В регионе объявлен оранжевый уровень опасности в связи аномальным холодом. Такая погода угрожает бедствиями, коммунальными ЧП и прочими неприятностями.

И они уже случились. 6 января Тверь на время осталась без холодной воды из-за аварии на водозаборе. К счастью, водоснабжение удалось довольно оперативно восстановить.

В этот же день коммунальные службы чинили прорывы на участках теплосетей на улицах 2-ой Грибоедова и Ипподромной.

А региональный СКР возбудил уголовное дело в отношении ресурсоснабжающей компании из-за того, что люди на улице 2-ой Красина два дня мёрзли в квартирах. По версии следователей, авария, произошедшая в Заволжье, стала итогом того, что коммунальщики, ответственные за тепло и горячую воду, не провели надлежащий ремонт сетей.

В Кимрах семья не смогла попасть ночью домой из-за замёрзшего домофона, а в Бежецке 6 января прорвало трубу, центр города превратился в каток, а жители окрестных домов остались без воды более чем на сутки.

Вечером 7 января региональные прокуратура и СКР начали проверки по поводу сообщений жителей Твери о том, что на улицах Артюхиной, Хромова и в микрорайоне Брусилово батареи всё ещё остаются холодными, несмотря на усилия ремонтных бригад.

А в это время соцсети наводнены сообщениями о потерявшихся животных, как это всегда бывает в новогодние праздники... Такой мороз опасен и для привычных бездомных собак, чего уже говорить о "потеряшках"... Не оставайтесь безучастными к судьбе потерявшихся собак и кошек! Покормите их, а при возможности приютите на время. Вот ресурсы, где аккумулируется информация о потерявшихся животных: "Потеряшки Твери", Pet911, tver.animals, foundpets, а также районные группы в соцсетях. Не забывайте и о том, что в морозы нужно подкармливать птиц (как это правильно делать, читайте здесь.)

Из хорошего: морозы подарили жителям Твери шанс полюбоваться красивым оптическим явлением. В небе над гипермаркетом в микрорайоне "Южный" засияло гало, "зимняя радуга". Было видно эту красоту днём 6 января. Возможно, зимнее гало мы ещё увидим, ведь морозы пока с нами не прощаются.

Поскольку морозы пока не уходят, в МЧС советуют соблюдать особенное благоразумие. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями - особенно тщательно следить за самочувствием, пить все назначенные медикаменты, а в случае чего - тут же обращаться к врачу. На нашем сайте вы можете почитать о том, как избежать переохлаждения и болезней.

А вот какие советы даёт начальник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Тверской области Алексей Семёнов:

- избегайте длительного пребывания на улице, по возможности оставайтесь дома;

- в случае обморожения или переохлаждения немедленно обратитесь за медицинской помощью;

- воздержитесь от поездок на большие расстояния на личных авто;

- не перегружайте электросети, обратите особое внимание на состояние обогревательных приборов и печного отопления, если пользуетесь ими.

На улице следует соблюдать осторожность - там скользко!