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Экономика22 сентября 2022 7:44

«20 главных событий России за 20 лет»: обеспечение продовольственной безопасности России

Необходимая историческая рефлексия, помогающая обществу осознать себя
Илья КУПРИЯНОВ
20 главных событий России за 20 лет

20 главных событий России за 20 лет

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.

Голод – один из главных страхов современности. Несмотря на все достижения науки, на все развитие агрокультуры и сельского хозяйства, целые страны и континенты живут в условиях постоянной угрозы нехватки продовольствия. Голод угрожает десяткам и сотням миллионов людей. Россия тоже знает, что такое нехватка продовольствия. До 1930-х годов наша страна регулярно сталкивалась с голодом из-за неурожаев. Только невероятные усилия огромной страны позволили отодвинуть эту угрозу. Еды не хватало и в относительно сытые застойные годы, когда СССР был вынужден закупать зерно в Канаде и США.

Но последние 20 лет сельское хозяйство России является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики. После запустения 90-х, когда трактора сдавали на металлолом, поля зарастали лесом, а коровники растаскивали по кирпичику, российские аграрии ставят рекорды производительности практически по всем направлениям: хлеб, бобовые, мясо, птица, молоко – все это в изобилии есть на полках магазинов.

Аграрный сектор стабильно растет уже двадцать лет, но особый импульс сельское хозяйство получило после 2014 года, когда появился такой фактор как санкции и запрет на поставки европейских продуктов. С рынка ушли конкуренты российских производителей, что дало хороший спрос на отечественные продукты.

Так, в 2020 году выпуск продуктов в целом увеличился на 3,5% к предыдущему году. В позапрошлом году было выработано 5,8 млн тонн сахара, растет производство мяса и молочных продуктов. Наибольший рост показало производство свинины – рост на 2,8 млн тонн или на 11,9%. Мяса птицы было произведено 3,3 млн тонн или на 0,9% больше, чем в 2019-м. На 8,2% увеличился выпуск мясных полуфабрикатов. На 3,4% - производство вареных колбас. Активно нарастили выпуск сыров и творога - на 4,8%, сливочного масла - на 4,7%, а также сметаны - на 2,6%.

Продовольственная безопасность России

Продовольственная безопасность России

А в декабре 2021 года производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 751 тысячу тонн, что на 5% больше, чем в декабре 2020 года. Выпуск макаронных изделий в декабре 2021 года составил 126 тысяч тонн, и здесь тоже отмечается рост. Хлебобулочных изделий в прошлом году было произведено 5,2 млн тонн. Производство риса в декабре составило 55,6 тысячи тонн, гречки - 46 тысяч тонн.

Серьезным испытанием для всей страны и ее аграрного сектора стала пандемия коронавируса. Из-за остановленных поставок из-за рубежа, российским сельхозпроизводителям по целому ряду наименований пришлось обеспечивать страну самостоятельно. Да, в этих условиях уровень производства по определенным товарам просел, но в целом страна обеспечивает себя основными продуктами питания. Более того, Россия стала одним из главных экспортеров зерновых, помогая справиться с голодом другим странам и получая приток валютной выручки. В 2022 году ситуация с продовольствием в мире еще более усугубилась: двухлетняя засуха на глобальном уровне, политическая турбулентность в ряде государств, разрыв логистических цепочек – поставили на грань голода сразу несколько стран. И даже в этих условиях российский аграрный сектор остается оплотом стабильности и гарантирует продовольственную безопасность страны.

БИЗНЕС-ПРЕСС