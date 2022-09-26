Какой денежный расчёт должны выдать на работе мобилизованному из Тверской области и что такое бронь

Работодатель обязан приостановить действие трудового договора с мобилизованным. Фото: VK/ Торжок ВКонтакте

В Тверской области да и по все стране продолжается частичная мобилизация. Что взять с собой мобилизованному поясняется на портале Объясняем.рф. Ниже мы собрали полезные выдержки о том, какую зарплату должны выдать сотруднику, подлежащему частичной мобилизации. Напомним, 21 сентября 2022 Президент страны объявил частичную мобилизацию в России.

В ходе частичной мобилизации в армию страны призовут 300 тысяч резервистов.

Кто подлежит частичной мобилизации в России в первую очередь читайте здесь.

Должен ли работодатель начислять выплаты мобилизованному сотруднику?

Работодатель обязан приостановить действие трудового договора с мобилизованным.

Основанием для приостановки договора является приказ, который издает работодатель после получения копии повестки от сотрудника.

Работодатель должен произвести расчет: выдать зарплату за отработанные, но еще не оплаченные дни.

Действует ли в рамках частичной мобилизации предусмотренное российским законодательством бронирование работников важных промышленных предприятий, организаций и госорганов?

Граждане, забронированные за организациями (закрепленные за организациями, имеющими мобилизационные задания или обеспечивающими их выполнение, например, в предприятиях ОПК), получают право на отсрочку в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (31-ФЗ).

Информацию о брони работников можно получить в военно-учетном столе (отделе кадров) предприятия.