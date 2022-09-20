Коронавирус в Твери, последние новости на 20 сентября: не самый здоровый образ жизни жителей региона и голодный волк

Фото: vk.com/publicpodslushanovudomle, Алексей БУЛАТОВ. Графика: ПТО

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 20 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболели 302 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 174 447 случаев заражения.

Выздоровели 167 837 (+435) пациентов.

Умерли 2765 (+1) человек.

Госпитализировано за минувшие сутки 17 больных.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2%.

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 59 782 (+102) случай заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 13 310 (+29)

Ржев 9 213 (+1)

Калининский район 7 616 (+19)

Вышневолоцкий городской округ 6 992 (+14)

Торжок 5 555 (+1)

Кимры 5 272 (+12).

Графика: ПТО

Тверская область не вошла в число регионов, жители которых увлечены здоровым образом жизни. Такой вывод следует из исследования специалистов агентства "РИА Рейтинг", составивших рейтинг российских регионов по приверженности к ЗОЖ за 2021 год. Тверская область в данном списке оказалась на 49 месте (из 85 регионов).

Каждый из регионов получил свой балл на основании изучения нескольких показателей. Это доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, уровень потребления алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также доля занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

Тверская область, хоть и попала в нижнюю половину рейтинга, всё же немного улучшила позиции. Рейтинговый балл, полученный нами по итогам 2020 года был 60,8. Балл за 2021 год - 62,4.

Как отмечают авторы исследования, лидерами этого регулярного рейтинга в шестой раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России - там уважают ЗОЖ более всех. В числе аутсайдеров — регионы Дальнего Востока.

А между тем: в Удомельском округе, недалеко от населённых пунктов, местные жители среди бела дня обнаружили волка. Очень худое животное бродило по дороге между деревнями Верескуново и Михайлово.

Фото зверя выложили в удомельском паблике в соцсети. Под постом разгорелись споры. Кто-то считает, что животное нужно пожалеть и покормить, другие предполагают, что волк опасен и болен бешенством.

Бешенством, кстати, волки, как и другие теплокровные животные, болеть могут. Поэтому с дикими зверями лучше не контактировать. Для человека бешенство смертельно опасно.