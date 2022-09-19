Я не знаю, куда еще обращаться: мать боится за жизнь своих детей

Фото: БФ «Константа»

«От рака сгорел, - говорит Вика. – Дети тяжело это перенесли. Но знают, что папа на небе, смотрит на них и хранит».

Андрей уходил несколько месяцев. До этого были долгие годы жизни с остеомиелитом, который превратил мужчину в инвалида. Но, несмотря на тяжелую болезнь, почти все в доме глава семьи сделал сам. Мастеров при нем не вызывали ни разу.

Но на самый важный ремонт у него уже не хватило сил, и теперь Виктория живет в постоянном страхе. Настолько сильном, что не может спокойно говорить об этом, почти срываясь на крик:

«Если «Константа» мне не поможет, не знаю, куда еще обращаться! Я боюсь за детей!»

Ребята в это время разбирают подарки, которые привезли им сотрудники фонда – конструкторы «Лего», настольные игры, ворох тетрадок и канцелярских принадлежностей. Старший Егор помогает братьям Матвею и Ивану и сестренке Виолетте открывать коробки, рядом вертится собака Моника. В комнате очень уютно, но когда выйдешь на улицу и посмотришь на дом, построенный еще в 1956 году, понимаешь, чего боится Виктория. Крыша в очень плохом состоянии и может обрушиться. А еще недалеко до пожара.

«Как-то шел дождь, у бабушки-соседки вода потекла по стене и попала в счетчик, - вспоминает Виктория. – Каково мне жить с мыслью, что мои дети могут сгореть?!»

Жилье признано аварийным, но строительство в поселке практически не ведется и на новую квартиру семья может рассчитывать только лет через восемь. А ремонт нужен сейчас.

Вот только делать его не на что. Чтобы заменить крышу, Виктории нужно 460 тысяч рублей, а у нее таких денег нет, семья живет на пенсию по потере кормильца. На работу женщине тоже не выйти – приходится сидеть дома с Матвеем, у которого синдром Дауна.

А самое главное, на ней висят большие долги, оставшиеся от Андрея. Сначала он взял кредит, чтобы провести газ, иначе семья просто не прожила бы: дом холодный, дети мерзли и часто спали в теплой одежде.

В следующий раз деньги пошли на расширение жилплощади. Супруги верили, что справятся, но болезнь и смерть Андрея изменили все. Виктория пыталась исправить ситуацию, писала письма в банк и страховую компанию, предоставляла документы, но все напрасно: в течение пяти лет ей предстоит выплатить полмиллиона рублей.

Квартира принесла семье много проблем, но и не купить ее было нельзя. По словам Виктории, раньше они жили в деревне, где не было ни работы, ни садика, а до школы старшим детям приходилось идти пешком семь километров через поле. Решили перебраться в поселок, но средств материнского капитала хватило только на старое неблагоустроенное жилье.

И уезжать семье отсюда некуда. Это их единственный дом. При этом находиться здесь по-настоящему опасно. Независимые эксперты, которых привлек фонд, пришли к выводу, что новой зимы крыша не выдержит – просто рухнет под тяжестью снега. А значит, Новый год дети встретят не с мамой, а в СРЦ– органы опеки не могут допустить, чтобы они жили в таких условиях. И неизвестно, сколько времени проведут там, пока проблема не будет решена.

Поэтому необходим ремонт. Как можно скорее. Фонд «Константа» объявляет сбор средств для Виктории и ее детей.

Помочь семье можно здесь: Я не знаю, куда еще обращаться: мать боится за жизнь своих детей - Благотворительный фонд «Константа» (constanta-fund.ru)

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БФ «Константа»