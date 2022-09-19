Эксперты ВАО АЭС отметили высокий уровень профессионализма персонала блочных щитов управления на Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«Такие проверки проводятся по инициативе принимающей стороны каждые четыре года. Их целью является сравнение уровня эксплуатации атомной станции со стандартами высокого уровня ВАО АЭС посредством углубленной объективной оценки международной группой независимых экспертов. Также в задачи проверки входит выявление областей для улучшения и определение сильных сторон предприятия», - отметил руководитель команды экспертов, советник Московского центра ВАО АЭС Михаил Шаров.

В течение двух недель представители ВАО АЭС проводили наблюдения за работой персонала блочных щитов управления на полномасштабном тренажере (ПМТ). Их основной целью стала оценка способности персонала оперативных смен реагировать на имитированные нарушения работоспособности оборудования как в условиях нормальной эксплуатации, так и во время нештатных ситуаций. Наблюдения проходили по международной методологии «Crew Performance Observations» (CPO), которая широко применяется на АЭС по всему миру.

Кроме того, было проверено качество процедур и документации, имеющейся в распоряжении оперативного персонала и способность аппаратного и программного обеспечения ПМТ точно моделировать протекающие процессы в различных режимах работы оборудования АЭС.

По итогам проверки эксперты ВАО АЭС отметили высокий профессионализм работников блочных щитов управления на Калининской АЭС, уровень взаимодействия в смене, способность персонала проводить быстро и правильно диагностику событий и принимать необходимые решения. Также они определили направление дальнейшего совершенствования эксплуатации в целях поддержания соответствия Калининской АЭС лучшим мировым практикам.

Кроме того команда экспертов высоко оценила состояние материально-технической базы учебно-тренировочного подразделения, где осуществляется деятельность по подготовке и поддержанию квалификации персонала атомной станции.

Основной этап проектно-информированной партнерской проверки пройдет в октябре 2022 года, в ходе которой команда ВАО АЭС проверит деятельность Калининской АЭС по таким направлениям, как организация и администрация, техническое обслуживание и ремонт, инженерная поддержка, противоаварийная защита, эксплуатация и некоторым другим. Все они входят в основной документ ВАО АЭС «Производственные задачи и критерии их выполнения», который описывает эталон деятельности атомных станций и предназначен для достижения совершенства в эксплуатации, техническом обслуживании, вспомогательной деятельности и управлении атомными электростанциями.