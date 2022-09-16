Места для масс: Где в Твери можно гулять безопасно

Официально в Твери 11 мест массового пребывания и горсад - одно из них.
Фото: Виктория ТУШКОВА
В Твери утверждён обновлённый перечень мест массового пребывания людей. В него, согласно опубликованному на сайте горадминистрации постановлению № 945 от 9 сентября 2022 года, вошли одиннадцать территорий.
Актуальный список официальных мест массового пребывания следующий:
- городской сад;
- площадь у обелиска Победы;
- площадь Славы;
- площадь у стелы «Город воинской славы»;
- Театральная площадь (от памятника Пушкину до улицы Советской, сквер сюда не входит);
- зона отдыха в районе Старого моста (если ориентироваться на набережную Афанасия Никитина, это будет место от дома № 80 (бывший магазин «Молодая гвардия») до дома № 74 (бывший магазин «Охотник»);
- площадка в сквере Ивана Крылова;
- площадь у ДК посёлка Литвинки;
- площадь у ДК посёлка Элеватор;
- площадь у ДК посёлка Сахарово;
- площадь у ДК «Синтетик».
Отметим, что аналогичный список впервые был утверждён постановлением администрации Твери № 254 от 15 февраля 2017 года. С тех пор в него вносились изменения. К настоящему времени из списка пропал, например, сквер у Тверского государственного технического университета. Зато добавились зона у Старого моста, сквер Крылова и Театральная площадь.
Местом массового пребывания людей считается территория, где одновременно могут находиться более пятидесяти человек. Это может быть как уличная площадка, так и территория внутри здания.
Согласно российскому законодательству, места массового пребывания людей должны находиться под особым контролем в плане антитеррористической защищённости. Они должны иметь паспорта безопасности, составленные на основе обследования места на его защищённость специалистами от ФСБ, МВД и МЧС.
Если на данной площадке будет проводиться какое-либо массовое мероприятие, то проход на него должны будут контролировать полицейские или росгвардейцы.
Кроме того, согласно постановлению Правительства РФ № 272 от 25 марта 2015 г. «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей», все места массового пребывания должны быть оборудованы системами видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией, а также системой освещения.
Интересный момент. Полностью документ, опубликованный горадминистрацией, называется следующим образом: «Перечень мест массового пребывания людей на территории муниципального образования города Твери (в том числе единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем, преимущественно общественно-политического характера места».
Из чего следует, что на вышеперечисленных площадках возможно не только устраивать городские праздники, но и собираться, чтобы решать общественно значимые вопросы.