Веснушкин и К° поедут домой: Центр спасения медвежат-сирот скоро начнет возвращать подросших косолапых в родные леса

Мишки подросли, настает пора расставаний, впереди - дикая природа. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот/скрин

«Вот и пролетели долгие месяцы, полные забот, тревог и переживаний за жизнь 14 медвежат, к несчастью, оставшихся без мамы-медведицы, но, к счастью, попавших в наш центр...» Так сотрудники Центра спасения медвежат-сирот, базирующегося на окраине одного из лесов Торопецкого района, начали свой пост о подготовке к выпускам своих подопечных обратно в дикую природу.

Сотрудники центра сообщили, что некоторые из медвежат попали к ним в беспомощном состоянии практически сразу после рождения, однако все выросли здоровыми и крепкими.

За яблочной трапезой. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

Как рассказала «КП»-Тверь» сотрудница Центра спасения медвежат-сирот Екатерина Пажетнова, оптимальный вес для выпуска подросших мишек - 25-30 килограммов, при этом 20 килограммов тоже хорошо.

- Наши медвежата весят от 25 до 35 килограммов, а некоторые и больше, может уже и до 40, - уточнила Екатерина. - По нашим прогнозам, в этом году предполагается выпуск всех медвежат, в том числе Веснушкина. У него лапа полностью функционирует, но мы еще проведем дополнительный ветеринарный осмотр на всякий случай. Скорее всего, начнем выпуски уже в сентябре.

Сейчас сотрудники центра согласовывают с региональными министерствами природных ресурсов места выпусков, оформляют необходимые для этого документы.

В июле они еще были такими... Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

Центр живет только на частные пожертвования, не имея господдержки, и его сотрудники на машинах в специальных клетках сами довозят мишек до мест выпуска.

- Мы придерживаемся правил выпускать выросших медвежат в регионах их происхождения, и в том случае, если это возможно, конкретно в лесах особо охраняемых природных территорий, - пояснила Екатерина. - При этом мы консультируемся с региональными природоохранными органами, с местными специалистами-лесничими насчет того, нет ли там взрослых медведей, которые представляют угрозу для молодых мишек. Всех своих медведей помечаем ярко-желтыми ушными метками, которые все-таки позволяют частично отслеживать их судьбу после выпуска. Кто-то из инспекторов их может во время обхода увидеть и нам сообщить, кто-то из мишек может попасть в кадр фотоловушки.

Екатерина отметила, что многолетние исследования показали: выращенные по методике центра медвежата адаптируются в дикой природе, заводят пары, дают потомство.

В этот раз сотрудникам центра предстоит преодолеть более 7 тысяч километров, чтобы доставить медвежат на места выпуска.

КТО ПОЕДЕТ ДОМОЙ

Напомним, кого вырастили и теперь собираются возвращать в дикую природу сотрудники центра.

Совсем еще мелкие мишки в домике рядом с "медвежьим тренажером". Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

Это первенцы Чук и Гек, найденные в брошенной медведицей берлоге из-за охотников в лесу Вологодской области. Им было всего по три недели, а весили они по 1,4 кг.

Шима и Норд, привезенные в марте из Новгородской области. Их нашли рядом с убитой медведицей.

Медок и Сахарок поступили 29 марта снова из Вологодской области. Их мать из берлоги спугнули охотники, и она не вернулась.

Умка - наш земляк, привезли 1 апреля.

Нестор-Поль и Лодеюшка Гордеевна поступили 6 апреля из Ленинградской области. Такие имена придумали, так как мишек нашли в Лодейнопольском районе. Их мать спугнули рабочие лесозаготовки, и она также не вернулась.

Дашу, Мишутку и Матроскина привезли сами сотрудники центра 10 апреля из далекой Кировской области. Мишек по неизвестной причине бросила в берлоге медведица.

Веснушкин был найден в конце апреля застрявшим между веток. Видимо, медведица пыталась его вытянуть и сделала только хуже. У него была сильно травмирована левая передняя лапка, на которой он, вероятно, провисел около двух суток. К счастью, мишка выздоровел и отлично лазает по деревьям.

Ёжик поступил в мае из Кировской области. По неизвестным причинам он лишился мамы и долго блуждал по лесу, пока его не заметили люди. Рос он вместе с Веснушкиным.

Последний поступивший в этом году - медвежонок, которому дали имя Ёжик. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

Что ж, детский сад для медвежат скоро опустеет, но в следующем году в нем непременно появятся новые косолапые малютки, по разным причинам оставшиеся без мамы-медведицы… Им тоже дадут путёвку в настоящую медвежью жизнь.

СПРАВКА «КП»

Биостанцию «Чистый лес» и при ней Центр спасения медвежат-сирот в Торопецком районе Тверской области основал Валентин Сергеевич Пажетнов - заслуженный эколог России, доктор биологических наук, автор методики выращивания медвежат-сирот.

Для мишек там построены специальные деревянные домики, а также организованы просторные вольеры среди леса.

Собственные экспериментальные исследования бурого медведя Валентин Сергеевич вёл с 1970-х годов. Итог его огромного труда - не имеющая аналогов в мире методика.

Валентина Пажетнова не стало в 2021 году - он трагически погиб на рыбалке. Но дело его живёт.

С 2011 года центр возглавляет его сын - Сергей Валентинович. В центре работают также жена Сергея Пажетнова Екатерина и их сын, внук Валентина Сергеевича Василий, а также еще два сотрудника.

- Нельзя, чтобы много людей работало с медвежатами: они не должны привыкать к запахам множества людей, - пояснила Екатерина Пажетнова. - Медвежата так или иначе знают наши запахи - Сергея, мой, Василия, но при этом у них не возникает привыкания к общевидовому запаху человека. Любой другой запах человека, кроме нашего, будет для медведей сигналом опасности. Поэтому их можно выпускать в дикую природу.