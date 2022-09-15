186 детей работников Калининской АЭС отдохнули в 2022 году в летних лагерях и санаториях страны по путевкам от атомной станции

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«Забота о сотрудниках предприятия и их семьях — это один из приоритетов Калининской АЭС. Особое внимание мы уделяем организации полноценного отдыха, оздоровления и досуга детей работников. В этом году на организацию детского летнего отдых было направлено порядка 9 миллионов рублей», – отметила начальник отдела социального развития Калининской АЭС Марина Клещерова.

Нынешним летом ребята традиционно отдыхали в международном детском центре «КОМПЬЮТЕРиЯ» в Тверской области и детском оздоровительном лагере «Юный строитель» в Подмосковье.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Новое направление этого года - санаторно-оздоровительный лагерь «Вита» на Черноморском побережье в Анапе. Там для ребят были созданы условия для занятий по спортивным, творческим и образовательным направлениям, в том числе физико-математическому и техническому. Помимо образовательно-развлекательной программы для детей было предусмотрено санаторно-курортное лечение.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС