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Общество15 сентября 2022 7:54

186 детей работников Калининской АЭС отдохнули в 2022 году в летних лагерях и санаториях страны по путевкам от атомной станции

В 2022 году 186 детей работников Калининской АЭС получили бесплатные путевки в летние оздоровительные лагеря и санатории страны
Илья КУПРИЯНОВ
Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«Забота о сотрудниках предприятия и их семьях — это один из приоритетов Калининской АЭС. Особое внимание мы уделяем организации полноценного отдыха, оздоровления и досуга детей работников. В этом году на организацию детского летнего отдых было направлено порядка 9 миллионов рублей», – отметила начальник отдела социального развития Калининской АЭС Марина Клещерова.

Нынешним летом ребята традиционно отдыхали в международном детском центре «КОМПЬЮТЕРиЯ» в Тверской области и детском оздоровительном лагере «Юный строитель» в Подмосковье.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Новое направление этого года - санаторно-оздоровительный лагерь «Вита» на Черноморском побережье в Анапе. Там для ребят были созданы условия для занятий по спортивным, творческим и образовательным направлениям, в том числе физико-математическому и техническому. Помимо образовательно-развлекательной программы для детей было предусмотрено санаторно-курортное лечение.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

БИЗНЕС-ПРЕСС