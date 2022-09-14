Глиняные скалы и монгольский самогон: как путешественник из Тверского отделения Российского Географического общества пустыню Гоби штурмовал

Наш путешественник на высоком бархане под жарким солнцем пустыни. Фото: Ирина Ри (предоставлено Александром Дудкой)

Недавно я совершенно случайно узнал о том, что путешественник Александр Дудка совершил в августе путешествие-экспедицию по пустыне Гоби в Монголии. Фото пустынных пейзажей разлетелись по пабликам. Подумалось: «И что там интересного он там увидел, ну, кроме песка, конечно?» Написал ему, поинтересовался. Вышло, много чего.

Александру Дудке в ноябре исполнится 67 лет, он бывший военный, путешествовать по труднодоступным местам не впервой. Уйдя в запас, побывал зарослях и горах Южной Америки, джунглях Юго-Всточной Азии, саванах Африки. А ещё он руководитель расположенного в Конаковском районе водно-спортивного клуба «Глобус», член Тверского отделения Российского Географического общества (РГО). Сам он, правда, москвич, не тверской. Вот с семерыми коллегами-единомышленниками по РГО он и отправился штурмовать пески одной из самых живописных пустынь мира.

Волшебная картина пустыни. Фото: Ирина Ри (предоставлено Александром Дудкой)

Почему Гоби - а почему нет? Место интересное, можно сказать загадочно-мистическое. С маршрутом экспедиции помогли монгольские коллеги.

НЕ ДОРОГИ - НАПРАВЛЕНИЯ

- Мы сначала прилетели в Улан-Уде, а затем оттуда уже маршрутным автобусом через границу приехали в монгольскую столицу Улан-Батор. Ехали 22 часа. На российской стороне нормальная хорошая была дорога, в Монголии уже не очень. Там вообще можно сказать не дороги, а направления, - начинает рассказ Александр Дудка.

В Монголии он был впервые. В экспедиции в пустыню россиян сопровождали четверо монголов, в их числе говорящая по-русски преподавательница Монгольского Национального Университета Образования, историк Хишигдулам Нанжидмаа.

Дальше из Улан-Батора - на юг на машинах, путешественники доехали почти до границы с Китаем, повернули на запад и уже на север краем пустыни. Всего было преодолено свыше 2000 километров.

- Гоби - необычная пустыня, песков на её территории всего 4%, остальное - каменистая и песчано-щебнистая поверхность с редкими видами растительности - верблюжьей колючкой, саксаулом и тамариском. Днем там было 30-35 градусов тепла, где-то даже на пути экспедиции до +40 доходило. А ночью до 0 опускалась температура. Примерно каждые 70 километров пейзажи и колорит пустыни меняются, цвета имеют различные тона зелёного, жёлтого и светло-коричневого, - вспоминает путешественник.

Разнообразная пустыня. Фото: Ирина Ри (предоставлено Александром Дудкой)

Члены экспедиции забирались на самую высокую дюну пустыни высотой около 800 метров, побывали в оазисе Хонорий гол, где местные жители-кочевники выпасают домашний скот.

Оазис, где нет привычных пальм, а растет тамариск, располагается среди с лабиринта красноватых глиняных каньонов и причудливых скал.

ДИНОЗАВРОВ НЕТ, ЕСТЬ ГОСТЕПРИИМСТВО

Заехали, конечно же, путешественники и в Баянзаг с глиняными-же столпами-скалами - местность, известную среди палеонтологов всего мира. Именно там впервые в истории были обнаружены яйца и останки динозавров, в том числе двоих сцепившихся - по видимому погибших в схватке.

Глинянные скалы-столпы в месте, где нашли первое в истории "кладбище" динозавров. Фото: Ирина Ри (предоставлено Александром Дудкой)

Естественно, никаких костей древних ящеров участники экспедиции не нашли - все уже давно растащили.

На ночлег и отдых путешественники останавливались в юртах семей-кочевников в местах их стоянок. Гостей они принимали очень радушно, с интересом к северянам - еще бы жизнь-то однообразная...

- У кочевников алфавит с буквами из кириллицы, но слова непонятные, монгольские, - вдруг вспоминает интересную деталь мой собеседник.

Ночь, юрты и и звездное небо. Фото: Ирина Ри (предоставлено Александром Дудкой)

ПЕЙ ДО ДНА

В одной семье на одной из стоянок их угостили особым обедом - приготовленным в большом бидоне с горячими камнями мясом козленка.

Угостили и монгольским самогоном. Хозяйка из прокисшего молока сделала. Александру Дудке, принятому кочевниками за старшего, первому с ритуальным поклоном хозяйка поднесла полную посеребренную чашу где-то на поллитра. Причем ему сказали, что надо выпить до дна.

- Я уж подумал - ну все, сейчас выпью и завтра не встану, но глоток отпил, а он слабый совсем оказался. Вода-водой с кислинкой такой кефирной, - поделился впечатлениями Александр.

Довелось нашим путешественникам побывать и в буддистском монастыре на берегу реки Онги. Там, как выразился Александр, сидит в позе лотоса мумия ламы, хотя он вроде как живой…

Александр Дудка под звездным небом Гоби с фонариком для красоты снимка. Глинянные скалы-столпы в месте, где нашли первое в истории "кладбище" динозавров. Фото: Ирина Ри (предоставлено Александром Дудкой)

СПРАВКА КП

Гоби - шестая по величине в мире и вторая в Азии пустыня нашей планеты. Она раскинулась на две страны: частью - на юге Монголии, частью - на севере Китая. Площадь пустыни - 1,3 млн кв. км.

Слово «гоби» монгольского происхождения и означает «безводное место».

С пустыней Гоби связана легенда об огромном смертоносном червеподобном существе олгой-хорхой или, как его еще называют, монгольском черве смерти. Якобы, он достигает в длину 1,5 метра, обитает в самых жарких местах пустыни и ядовит для человека. Достоверных сведений о его существовании нет.