Со времён пророка Моисея: О работе Роспотребнадзора в канун профессионального праздника рассказал главный государственный санитарный врач Тверской области

Санитарно-эпидемиологической службе России исполняется 100 лет. Фото: Алиса ТИТКО

15 сентября Государственной санитарно-эпидемиологической службе России (или, как более привычно нам, Роспотребнадзору) исполняется 100 лет.

Роспотребнадзор занимается, кажется, вообще всем на свете. От прав потребителя до вопросов вакцинации, от норм питания беременных до условий труда на сталелитейных предприятиях… О работе и значении санитарной службы в преддверии праздника «КП»-Тверь» рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Тверской области, главный государственный санитарный врач региона Арнольд Выскубов.

Главный государственный санитарный врач Тверской области Арнольд Выскубов. Фото: Виктория ТУШКОВА

НАЧАЛОСЬ С ПРОРОКА МОИСЕЯ

- Мы отмечаем столетие нашей службы в этом году потому, что 15 сентября 1922 года впервые был принят декрет о санитарных органах республики. Тогда была создана государственная санитарно-эпидемиологическая служба, - рассказывает Арнольд Выскубов. - Но сами вопросы санитарии, гигиены и эпидемиологии - это древнейшие вопросы. Как говорил бывший главный государственный санитарный врач Геннадий Онищенко, первым санитарным врачом был ещё пророк Моисей, который впервые ввёл понимание того, что такое пища, каковы условия и сроки её хранения, когда необходим карантин… Санитарным врачом можно назвать и Екатерину Вторую, которая первой сделала себе прививку от оспы, и это впоследствии спасло огромное количество людей.

В Тверской губернии уже в 1919 году при губернском отделе здравоохранения существовал санитарный отдел. Через десять лет после принятия декрета, к 1933 году, у нас была уже полноценная санитарная служба с одиннадцатью лабораториями в районах области. Она развивалась и переживала сложные времена вместе с государством. В советское время в каждом районе были сформированы санитарно-эпидемиологические станции (подразделения Роспотребнадзора до сих пор многие по старой памяти называют СЭС). Впоследствии в ведение санитарной службы передали ещё и функции защиты прав потребителей.

Сегодня в Тверской области у ведомства есть шесть межрайонных территориальных отделов. В структуре работает также Центр гигиены и эпидемиологии - организация, где проводятся экспертизы и анализы, работают лаборатории.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО СМЕРТИ

Современный Роспотребнадзор участвует абсолютно во всех сферах нашей жизни. Состояние здоровья будущих родителей, их защищенность от заболеваний, которые могут навредить будущему ребёнку, питание беременной женщины, условия, в которых она рожает своё дитя, его первые прививки, питание - обо всём этом беспокоится санитарное ведомство. Санитарные врачи сопровождают человека на всех этапах его жизни.

- Роспотребнадзор занимается всеми вопросами санитарно-эпидемиологического благополучия - состояния, когда человек защищён от болезней и имеет комфортные условия жизни, - объясняет главный санитарный врач региона.

5000 ОБРАЩЕНИЙ В ГОД

- Мы получаем порядка пяти тысяч обращений в год. Обращения разные. Иногда люди просто жалуются на что-то, ищут защиту. Бывают и надуманные жалобы, которые не находят своего подтверждения, - разводит руками Арнольд Выскубов. - Во время пандемии, конечно, стало гораздо больше обращений относительно эпидемической обстановки. Но всегда примерно половина всех обращений касается защиты прав потребителей. Жалуются на непорядочные организации, которые обещают «оказать помощь» в финансовых проблемах. Много жалоб на продажу товаров в интернете. Причём многие жалуются на неудачные покупки «с рук» в различных соцсетях и на площадках объявлений. Сразу скажу: такие сделки не попадают под закон о защите прав потребителей, и мы тут ничем помочь не сможем… Тут можно лишь обратиться в полицию или суд.

ЗАПРЕТИТЬ ХАГИ-ВАГИ

Кстати, об обращениях. В Роспотребнадзор РФ не так давно начали поступать жалобы от родителей, недовольных продажей игрушек - страшных монстриков Хаги-Ваги из популярной детской компьютерной игры. Ими сейчас торгуют на любом углу. Мамочки обеспокоены, не нанесёт ли страшная игрушка вреда психике ребёнка? Пока никаких решений на этот счёт не было. Но в случае необходимости в силах Роспотребнадзора запретить даже детскую игрушку.

- Если те или иные действия будут компетентно признаны влияющими на здоровье или психику ребёнка, будут приняты соответствующие постановления главного санитарного врача, - объяснил Арнольд Выскубов.

ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИЙ

Огромное место в работе службы занимают вопросы эпидемиологии. С работой ведомства в этой сфере всех нас познакомило общее несчастье - пандемия.

- Наши лаборатории оснащены по последнему слову техники. Микробиологическая лаборатория работает, в том числе, с высокопатогенными штаммами. Поэтому мы сразу начали работать с ковидом. Раньше, чтобы «высеять» микроорганизм, требовалось два-три, иногда пять дней. Приходилось заражать лабораторных мышей, использовать белок куриного яйца. Сегодня же мы можем диагностировать некоторые инфекции в течение пятнадцати минут. ПЦР-диагностика, которая использует генетические методы исследования, проводится всего за два - четыре часа, - говорит Арнольд Выскубов. - Всё это даёт возможность быстро отвечать на вызовы: сразу принимать меры для нераспространения заболевания, оперативно оказывать необходимую медицинскую помощь больному.

По словам главного санитарного врача региона, самым сложным во время разгула пандемии было сохранить другие направления деятельности:

- Нельзя было бросать профилактику других инфекций, плановую вакцинацию детей. В мире есть примеры, когда, остановив вакцинацию, страны получали всплески заболеваний. Некоторые государства после распада СССР ликвидировали санитарную службу. И сейчас мы видим, к чему это приводит: рост определённых заболеваний, возникновение эпидемий. Мы же держим позиции.

НА ЗАМЕТКУ

Во время нашей беседы Арнольд Выскубов дал советы, как бороться с бессонницей, которая многих терзает осенью, а ещё как проснуться побыстрее зябким утром, когда так и тянет остаться в постели. Делимся ценной информацией с нашими читателями!

Итак, если вы хотите поскорее заснуть, налейте полстакана воды комнатной температуры и размешайте в воде чайную ложку мёда. Выпейте.

- Действует как хорошее снотворное, - говорит главный санитарный врач региона.

Проснуться же поможет кофе, это знают все. Но не все в курсе, что лучше всего бодрит не горячий, а холодный кофе! Попробуйте.