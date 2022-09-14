Досуг в Твери с 14 по 21 сентября: Открытие музыкального сезона, рок, гастроли, премьера и Палех

Филармония ждет публику на открытие сезона. И это еще далеко не все... Фото: Тверская филармония

КОНЦЕРТЫ

Пусть музыка звучит

17 сентября в 18:00 гала-концертом торжественно откроет новый уже 86-й свой сезон Тверская академическая областная филармония.

В этот вечер на ее сцене выступят губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» под управлением Андрея Кружкова, губернаторский камерный хор «Русский партес» под управлением Максима Перадзе, а также солисты и коллективы тверской филармонии.

В программе - произведения русских и зарубежных композиторов.

Цена билетов: от 600 до 1300 рублей (можно купить по Пушкинской карте).

6+

А уже на следующий день, 18 сентября в 18:00, филармония приглашает на концерт органной музыки «Вокруг Баха».

В Большом зале произведения Баха, Свелинка, Генделя, Вивальди

исполнит лауреат международных конкурсов, органист, композитор Александр Удальцов.

Именно Александр стал первым россиянином, выступившем в соборе Парижской Богоматери.

Цена билетов: от 300 до 500 рублей.

6+

20 сентября в 19:00 филармония приглашает на концерт «Грёзы любви». Это концертная программа, посвящённая творчеству выдающегося немецкого композитора-романтика Роберта Шумана и любви всей его жизни - Кларе Шуман, урождённой Вик.

Шедевры их музыки исполнит дуэт из Москвы - лауреаты международных конкурсов Елена Дроздова (фортепиано) и Алексей Балашов (гобой).

Эта программа прошла с успехом в Московском Международном Доме музыки.

Цена билетов: от 300 до 500 рублей.

6+

Осенний неформат

17 сентября в 18:00 клуб BIGBEN приглашает на концерт московской группы "Потомучты", образованной вокалистом довольно известного в стране рок-коллектива "ZNAKI". Как объявлено в анонсе, "Потомучто" - это свободный проект избавленный от всевозможных форматов, группа играет веселый панк-рок.

Цена билетов: от 1300 до 1900 рублей.

16+

18 сентября в этом же клубе в 18:00 начне6тся выступление культовой необычной группы "НОМ". Вот уж где т очно о попадании в формат говорить не приходится.

"НОМ" существует в волшебном мире реального искусства, куда и приглашает всех желающих за умеренную плату. Организаторы уверяют, что поход на этот концерт поможет всякому в оздоровлении душевного самочувствия.

Цена билетов: от 700 до 900 рублей.

16+

СПЕКТАКЛИ

Воры, Аладдин и леший

В Тверь с гастролями приехал академический русский театр им. Е. Вахтангова из Владикавказа. Труппа показывает несколько постановок на сцене областного театра драмы.

15 и 16 сентября в 18:30 будет представлен спектакль «Бал воров» - костюмированная лёгкая комедия по мотивам произведения французского драматурга Жана Ануя. Это история о трёх ворах, которые попадают в высшее общество курортного городка и нарушают его спокойствие…

Цена билетов: от 200 до 800 рублей.

16+

17 и 18 сентября в 11:00 театр из Владикавказа покажет в театре драмы детскую волшебную сказку «Волшебная лампа Алладина» по пьесе Михаила Непряхина. Дейсчтвие, как нетрудно догадаться, перенесет зрителей в дальний таинственный Восток…

Цена билетов: от 200 до 500 рублей

0+

17 и 18 сентября в 17:00 театр им. Е. Вахтангова представит тверской публике спектакль «Леший» по произведению гениального Антона Чехова.

Среди всех чеховских пьес «Леший» выделяется светлым финалом. Именно в этом произведении звучит знаменитая фраза: «В человеке должно быть всё прекрасно…»

Цена билетов: от 200 до 800 рублей.

16+

Путь Афанасия Никитина

21 сентября в 12:00 на камерной сцене театра юного зрителя состоится премьера спектакля «Хождение за три моря». Постановка актрисы и режисера ТЮЗа Галины Сергеевой посвящена знаменитому путешествию в Индию тверского купца Афанасия Никитина в 1468-1474 годах. Об этом наш земляк оставил путевые записи.

Как уже рассказывала «КП»-Тверь» Галина Сергеева, на сцене будет предостаточно драматического действа.

Продажа билетов пока нет открыта.

12+

ВЫСТАВКИ

Удивительное искусство

В Тверской картиной галерее (в выставочном зале оранжереи путевого императорского дворца) до 30 октября открыта выставка «Палех. Традиции в современном мире». Ее представляет Палехское отделение ВТОО «Союз художников России».

Жители и гости Твери могут насладиться видом удивительным искусством палехской миниатюрной живописи, предшественницей которой была древнерусская живопись со своими богатыми традициями.

В экспозиции представлены произведения иконописи и лаковой миниатюры, созданные палехскими художниками, а также графика из собрания Тверской областной картинной галереи.

Напомним, что Палех - старинное село центральной России, где в течение нескольких столетий жители занимались иконописью.

- Палехские иконы славились тонким миниатюрным письмом, имеющим непосредственную связь с высокими традициями древнерусского искусства Верхнего Поволжья, Новгорода, а также Московской и Строгановской школ. На этой крепкой основе к концу XVII века в Палехе сложился свой самостоятельный стиль. Он был отмечен праздничной декоративностью, утончённой музыкальной пластикой форм и композиционных построений, колорит - изысканной многоцветностью, - написано в анонсе.

Цена билетов на выставку во дворце: от 50 до 300 рублей.

Справки и заказ экскурсий по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

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