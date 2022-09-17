Коронавирус в Твери, последние новости на 17 сентября 2022: опасная молочка из Пятигорска и полное перекрытие Нового моста

Фото: Тимур ХАНОВ, Александр СОРОКИН. Графика: ПТО
Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 17 сентября 2022 года.
За сутки в Тверской области коронавирусом заболели 273 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 173 550 случаев заражения.
Выздоровели 166 581 (+385) пациентов.
Умерли 2764 (0) человека.
Госпитализированных за минувшие сутки 27.
Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2%.
Лидирует по заболеваемости Тверь.
В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 59 502 (+91) случаев заражения коронавирусом.
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район 13 205 (+33)
Ржев 9 200 (+1)
Калининский район 7 566 (+11)
Вышневолоцкий городской округ 6 945 (+15)
Торжок 5 554 (+1)
Кимры 5 237 (+14).
Коронавирус в Тверской области на 17 сентября 2022.
Фото: ПТО
Про здоровье: Будьте, бдительны! Фальсифицированная молочная продукция из Пятигорска поступала в детские и медицинские учреждения Тверской области.
Модифицированные растительные жиры нашли в сметане, твороге и масле производства пятигорской компании "Русмолоко" специалисты Северо-Кавказского межрегионального управления Росслельхознадзора. По данным ведомства, некачественные молочные продукты поступали в детские образовательные учреждения, больницы и дома престарелых нескольких российских регионов, в том числе - Тверской области.
Как объясняют специалисты Россельхознадзора, заменители молочного жира (модифицированные растительные жиры, трансжиры) часто используют в качестве заместительных добавок к молочной продукции из-за их низкой стоимости. Трансжиры относят к вредным для организма жирам.
О важном: До 6:00 часов 21 сентября перекрыт Новый мост. А это пробки и изменение движения общественного транспорта.
В дни перекрытия автобусы будут ходить в объезд Нового моста - через Старый, Восточный и Мигаловский мосты. Некоторые маршруты, следующие в Калининский район, будут ходить от (и до) Речного вокзала. Подробнее о новых временных схемах движения автобусов читайте здесь.
Для автомобилистов пути объезда те же - через Старый, Восточный и Мигаловский мосты. Выезжайте заранее - будут пробки. Попасть из Заволжья в Центр на общественном транспорте можно также на электричке (Дорошиха - Пролетарская - Железнодорожный вокзал). Подробнее о том, как без потерь пережить перекрытие моста, читайте на нашем сайте.