Коронавирус в Твери, последние новости на 17 сентября 2022: опасная молочка из Пятигорска и полное перекрытие Нового моста

Фото: Тимур ХАНОВ, Александр СОРОКИН. Графика: ПТО

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 17 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболели 273 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 173 550 случаев заражения.

Выздоровели 166 581 (+385) пациентов.

Умерли 2764 (0) человека.

Госпитализированных за минувшие сутки 27.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2%.

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 59 502 (+91) случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 13 205 (+33)

Ржев 9 200 (+1)

Калининский район 7 566 (+11)

Вышневолоцкий городской округ 6 945 (+15)

Торжок 5 554 (+1)

Кимры 5 237 (+14).

Коронавирус в Тверской области на 17 сентября 2022. Фото: ПТО

Про здоровье: Будьте, бдительны! Фальсифицированная молочная продукция из Пятигорска поступала в детские и медицинские учреждения Тверской области.

Модифицированные растительные жиры нашли в сметане, твороге и масле производства пятигорской компании "Русмолоко" специалисты Северо-Кавказского межрегионального управления Росслельхознадзора. По данным ведомства, некачественные молочные продукты поступали в детские образовательные учреждения, больницы и дома престарелых нескольких российских регионов, в том числе - Тверской области.

Как объясняют специалисты Россельхознадзора, заменители молочного жира (модифицированные растительные жиры, трансжиры) часто используют в качестве заместительных добавок к молочной продукции из-за их низкой стоимости. Трансжиры относят к вредным для организма жирам.

О важном: До 6:00 часов 21 сентября перекрыт Новый мост. А это пробки и изменение движения общественного транспорта.

В дни перекрытия автобусы будут ходить в объезд Нового моста - через Старый, Восточный и Мигаловский мосты. Некоторые маршруты, следующие в Калининский район, будут ходить от (и до) Речного вокзала. Подробнее о новых временных схемах движения автобусов читайте здесь.

Для автомобилистов пути объезда те же - через Старый, Восточный и Мигаловский мосты. Выезжайте заранее - будут пробки. Попасть из Заволжья в Центр на общественном транспорте можно также на электричке (Дорошиха - Пролетарская - Железнодорожный вокзал). Подробнее о том, как без потерь пережить перекрытие моста, читайте на нашем сайте.