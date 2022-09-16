Коронавирус в Твери, последние новости на 16 сентября 2022: кража у пенсионерки 216 тысяч рублей и выставка чашек

Графика: ПТО, Алексей БУЛАТОВ

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 16 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболели 247 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 173 277 случаев заражения.

Выздоровели 166 169 (+350) пациентов.

Умерли 2764 (0) человека.

Госпитализированных за минувшие сутки 12.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2%.

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 59 411 (+82) случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 13172 (+26)

Ржев 9199 (+1)

Калининский район 7555 (+4)

Вышневолоцкий городской округ 6930 (+12)

Торжок 5553 (+1)

Кимры 5223 (+12).

Графика: ПТО

72-летнюю пенсионерку обокрали в Вышнем Волочке Тверской области. Из её квартиры пропало 216 тысяч рублей.

Полицейские, к которым обратилась потерпевшая, выяснили: к пожилой женщине регулярно приходит помощница по хозяйству, 41-летняя жительница Вышнего Волочка. За определённое вознаграждение она помогает пенсионерке по дому.

Однажды помощница обнаружила место, где хозяйка квартиры держала сбережения, и похитила деньги. Пошла на хитрость - забрала не всё, чтобы пенсионерка не заметила пропажу. Однако отсутствие части суммы обнаружила внучка женщины.

- В отделе полиции подозреваемая дала признательные показания. Часть похищенного изъята, - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Вороватой помощнице может грозить до пяти лет лишения свободы.

Об искусстве: в Башне искусств Тверского императорского дворца открыта выставка «Жизнь чашки». Здесь экспонируются не только чайные пары, но и отдельные образцы чайной посуды, созданные мастерами русских и европейских заводов, а также редкие изделия из Японии и Китая.

«Что может быть привычнее обычной чашки? Это вещь обиходная, обыденная, привычная, но история её жизни увлекательна и многообразна. На протяжении столетий чашка меняла свой облик в зависимости от назначения, моды, вкусов разных слоёв общества» - анонсируют экспозицию организаторы.

Выставка открыта по адресу: Тверь, ул. Советская, д.3 (Восточная башня Тверского императорского дворца). Справки по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43. 6+