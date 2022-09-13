Бесплатные детские лекарства в Тверской области: Кому положены, как получить и что выдают

Главное, чтоб любимый малыш был здоров! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К сожалению, все мы болеем. Особенно неприятно и волнительно, когда заболевает самый любимый и дорогой малыш. Однако здесь важно помнить, что без поддержки вы не останетесь: помимо бесплатного осмотра и ведения в процессе лечения врачом-педиатром ребёнку, вне зависимости от наличия у него тяжёлого заболевания, положены и бесплатные лекарства. И не какие-то суперредкие, а самые ходовые, которые помогут справиться с обычной простудой. А ещё малышам положено бесплатное детское питание.

Как получить лекарства и питание бесплатно на законных основаниях - в нашем материале.

КОГДА ПОЛОЖЕНЫ БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

Право на получение бесплатных лекарств для детей до трёх лет, а также для малышей из малообеспеченных и многодетных семей до шести лет гарантирует Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» (Приложение № 1).

Согласно данному документу, все детки до трёх лет имеют право на бесплатные лекарства, для малышей из многодетных семей возрастная планка увеличена до шести лет.

КТО ВЫДАЁТ?

Рецепт выпишет ваш врач-педиатр. Он сам обязан проинформировать родителей о возможности получения бесплатных лекарств сразу же после рождения ребенка. При отказе врача в выписке бесплатного лекарства для ребёнка до трёх лет родители могут обратиться с жалобой к заведующей поликлиникой, а также в прокуратуру.

КАК ПОЛУЧИТЬ?

Все льготные лекарства детям выдаются в строгом соответствии с имеющимися показаниями. Невозможна выписка лекарств «про запас». Но, если ваш ребёнок заболел и нуждается в лечении, врач обязан выписать соответствующие лекарства. Для этого вам необходимо предоставить врачу:

- свидетельство о постановке на учёт в пенсионном фонде (СНИЛС);

- свидетельство о рождении;

- полис обязательного медицинского страхования;

- отметку о регистрации ребёнка по месту жительства.

Никаких справок о материальном положении вашей семьи врач от вас требовать не имеет права. Также необходимо самостоятельно завести ученическую тетрадку, куда педиатр будет вносить отметки о выписанных лекарственных средствах. Вторая отметка в этой тетради ставится в аптеке при получении фармсредства.

Постановлением Правительства РФ не установлено ценовых, количественных или временных ограничений на выдачу льготных лекарств детям. Таким образом, если ваш ребёнок переболел простудным заболеванием два раза в течение одного месяца, ему обязаны выписать рецепты на бесплатные лекарства.

Конечно, это не означает, что вы сможете получить все лекарства, формируя таким образом домашнюю аптечку, но в случае болезни вашего малолетнего ребёнка вам обязаны выписать необходимые для осуществления лечения медицинские средства.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВ ОБНОВЛЯЕТСЯ

Перечень льготных лекарств для малышей региона обновляется ежегодно.

Каждый год для обеспечения детей первых трёх лет жизни и детей из многодетных семей до шести лет закупаются отхаркивающие, жаропонижающие, антибактериальные, антигистаминные (противоаллергические) препараты, препараты для лечения кишечных расстройств и др.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

Врач-педиатр выпишет вам рецепт на рецептурном бланке установленной формы. Этот рецепт заверяется личной печатью врача и печатью выдавшего его лечебного учреждения.

Получить бесплатные лекарства можно в любой аптеке, которая осуществляет такое обслуживание (обычно аптека, прикреплённая к медицинскому учреждению).

Выдача рецептов производится вне зависимости от материального положения семьи.

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ БЕСПЛАТНО

Для детей с редкими заболеваниями помимо лекарств доступны продукты лечебного питания. Право на бесплатное полноценное питание закреплено законодательно - в Постановлении правительства Тверской области № 753-пп.

Полноценное питание - это специализированные молочные продукты для детей, а также витаминизированные и молочные продукты для беременных и кормящих женщин.

Но не все настоящие и будущие мамы знают, какое питание положено им и их детям и как его получить.

КОМУ ДОЛЖНЫ ВЫДАВАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ

- Всем малышам первого года жизни, постоянно или временно живущим на территории Тверской области. Питание должны выдавать до того времени, когда ребёнку исполнится годик (включая месяц, на который приходится его день рождения). Тип вскармливания (грудное, искусственное или смешанное) значения не имеет.

- Детям второго и третьего года жизни (по месяц достижения ими трёх лет) - по медицинским показаниям.

- Беременным женщинам - по медицинским показаниям. Выдавать питание должны с месяца, следующего за месяцем достижения срока беременности 12 недель (но не ранее месяца, в котором женщина встала на учёт в связи с беременностью), по месяц окончания беременности.

- Кормящим матерям в первые три месяца кормления грудью - по медицинским показаниям.

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ

Детям второго и третьего года жизни бесплатное питание положено при наличии хронических заболеваний: аллергодерматоза, дисбактериоза и анемии. Согласно постановлению, такое питание также должны выдавать детям - реконвалесцентам острых заболеваний, то есть малышам, недавно перенёсшим какое-либо острое заболевание.

Беременным женщинам бесплатное питание должны выдавать при следующих патологиях: анемии, дефиците веса, гипотрофии плода, фетоплацентарной недостаточности и некоторых других - полный список закон не уточняет.

Кормящим матерям бесплатное питание полагается при дефиците массы тела и нарушениях алиментарного статуса (дефицит питательных веществ).

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ НА БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ

Малышам направление выдаёт врач по месту наблюдения. Беременным женщинам и кормящим мамам - врач по месту диспансерного наблюдения за беременностью.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПИТАНИЕ

Питание выдают через детские больницы, молочные кухни, входящие в состав детских больниц и центральных районных больниц, женские консультации.

ВАЖНО!

Если вы не можете получить бесплатные лекарства для лечения ребёнка или бесплатное лечебное питание и уверены, что ваши права нарушают, обращайтесь в Тверской филиал медицинской страховой компании «МАКС-М».

Адрес «МАКС-М» в Твери: ул. Советская, 28. Телефон (4822) 33-98-85.

Региональный контакт-центр: 8-800-333-77-03 (звонок бесплатный). Федеральный контакт-центр: 8-800-333-60-03 (звонок бесплатный).

Адреса и телефоны Филиала АО «МАКС-М» в Твери и Тверской области можно посмотреть на официальном сайте www.makcm.ru

Лицензия ОС № 2226-01 от 23.01.2017.

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