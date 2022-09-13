Калининская АЭС направила 70 миллионов на поддержку образовательных учреждений Удомли в 2022 году

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Из них 8,9 миллионов рублей направлено на ремонт автомобильных дорог, ведущих к двум школам города атомщиков.

На территории школы №1 при финансовой поддержке Калининской АЭС появится «умная» спортивная площадка. Объект будет включать в себя поле для мини-футбола с искусственным покрытием, универсальную игровую площадку, трибуну на 100 посадочных мест, комплекты для воркаута и силовые тренажеры.

С целью развития в Удомле системы среднего профессионального образования Калининская АЭС выделила 33 миллиона рублей на обновление материально- технического оснащения Удомельского колледжа. На эти средства будет выполнена частичная замена инженерных коммуникаций в здании мастерских и ремонт двух мастерских – «Сварочные технологии» и «Интеллектуальная система учета электроэнергии», в которых студенты будут отрабатывать практические навыки. Также планируется доукомплектовать необходимым оборудованием сварочную мастерскую.

Еще 13,26 миллиона рублей пошло на решение актуальных задач в сфере образования. В том числе всем учреждениям Удомельского городского округа направлены средства на установку систем видеонаблюдения, речевого оповещения и управления эвакуацией. Школьники и студенты, проживающие в отдаленных районах города, получили именные проездные билеты, которые дают им право на бесплатные поездки на городском транспорте. Самые талантливые и инициативные ребята Удомельского округа, победители конкурса «Умники и умницы - 2022» получат персональную стипендию от Калининской АЭС.

Значимую поддержку образовательным учреждениям ежегодно оказывают подразделения и цеха атомной станции в рамках шефского движения. Благодаря этой важной социальной инициативе решаются многие бытовые вопросы, выполняются ремонты учебных и вспомогательных помещений, обновляется оргтехника и оборудование, благоустраиваются прилегающие территории. Все это реализуются под патронажем проектного офиса #ВМЕСТЕ, который объединяет специалистов атомной станции, администрации муниципалитета, подрядных организаций и управляющих компаний.

«Шефская деятельность играет существенную роль в развитии системы образования Удомельского городского округа. Дети занимаются и учатся в отремонтированных группах и классах, сады и школы получают современное техническое оснащение, решаются важные организационно-технические вопросы», - отметил Алексей Цицер, начальник химического цеха Калининской АЭС, куратор шефского направления в Проектном офисе #ВМЕСТЕ.