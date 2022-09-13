Минус две свалки, плюс 9,6 гектаров леса: Как в Тверской области реализуют нацпроект «Экология»

Один из региональных проектов нацпроекта направлен на лесовосстановление. Фото: ПТО

13 сентября погожим солнечным утром состоялось очередное заседание областного правительства. Первый вопрос в повестке был посвящен реализации в Верхневолжье нацпроекта «Экология».

Губернатор Игорь Руденя в начале заседания напомнил всем собравшимся чиновникам, какие задачи в сфере экологии поставил в Указе о национальных целях развития страны до 2030 года Президент России.

- Это снижение выбросов опасных веществ, которые загрязняют атмосферу, модернизация сети очистных сооружений, формирование современной системы обращения с отходами, в том числе их раздельный сбор. А также сохранение и восстановление лесов, расчистка и зарыбление водных объектов, - сказал Игорь Руденя.

На заседании. Фото: ПТО

По всем пунктам разработаны региональные проекты в рамках нацпроекта в Тверской области.

ОТХОДЫ

Проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» направлен на внедрение раздельного сбора мусора, рекультивацию старых полигонов утилизации ТКО, открытия комплексов переработки и сортировки отходов.

В Твери, а также Калининском и Конаковском районах устанавливаются контейнеры для раздельного сбора мусора. Также в областной столице действует пункт приема вторичного сырья, куда жители могут сдать алюминиевую и пластиковую тару, макулатуру, ПЭТ-бутылки, стекло.

Как объявлено на заседании, в этом году завершена рекультивация свалок в Кимрах и Нелидово, идут работы по ликвидации свалки на 13 км Бежецкого шоссе под Тверью. Далее в ближайшие годы запланирована рекультивация мусорных полигонов в Калининском районе, Бологом, Красном Холме и Кувшиново.

Игорь Руденя подчеркнул: важно обеспечить содержание в нормативном состоянии объектов, где уже проведена рекультивация.

Если брать конкретно старую свалку под Тверью, то там должно быть восстановлено около 19 гектаров земель.

Поясним - процесс рекультивации проводится в два этапа. На первом формируют откосы, делают планировку, обустраивают защитный экран на поверхности свалки, системы сбора и отвода биогаза и фильтрата. На втором вносят удобрения, засаживают местность травой.

Рекультивация считается завершенной, если травой зарастает не менее 80% площади бывшей свалки.

ВОДОЕМЫ

Цель проекта «Сохранение уникальных водных объектов» - улучшение экологического состояния рек и озер Верхневолжья. В частности, он включает в себя расчистку русел водных объектов от слишком разросшейся растительности и каких-либо отходов. К 2024 году планируется расчистить до 16,4 км водоемов.

На ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде нацелены сразу три региональных проекта – «Оздоровление Волги», «Чистая страна» и «Генеральная уборка».

Ведется модернизация очистных сооружений. Прежде всего, в населенных пунктах на Волге: в Твери, Конаково и Конаковском районе, Старице. Также эта работа должна быть проведена в Торжке, где протекает приток Волги - Тверца.

Всего по проекту «Оздоровление Волги» до 2024 года запланировано строительство и реконструкция восьми очистных сооружений и систем водоотведения в семи муниципалитетах.

При этом в областном центре реконструкция очистных сооружений синхронизирована с модернизацией системы водоснабжения и повышением качества питьевой воды.

ЛЕС

Региональный проект «Сохранение лесов» направлен на лесовосстановление вырубленных участков.

На заседании объявлено, что в прошлом году в Тверской области площадь высаженного леса была почти равна площади вырубленных участков - 92,7%.

По данным областного правительства, с начала 2022-го искусственно восстановлено уже 9,6 тыс. гектаров леса.