Выбираем самого народного участкового: В Тверской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса

Быть участковым нелегко. А хорошим участковым - ещё сложнее! Фото: Евгения ГУСЕВА

Они беседуют с бдительными бабушками у подъездов, делают внушения малолетним хулиганам, разбираются в соседских и семейных дрязгах. Преступников, конечно, ловят тоже. Быть участковым нелегко. А хорошим участковым - ещё сложнее.

Подарков полицейским брать от нас нельзя, но отблагодарить их мы всё-таки можем. 11 сентября стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый», который ежегодно проводит МВД России в сотрудничестве с «Комсомолкой». Народным участковым конкурс именуется не зря. Победителей всех этапов будут выбирать не полицейские начальники, а мы с вами - народным голосованием.

В этом году в региональном этапе конкурса в Тверской области борются 28 претендентов: лейтенанты, капитаны и даже майоры из Твери и муниципалитетов региона.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

Конкурс «Народный участковый» традиционно проходит в три этапа.

Первый этап - региональный. В нём за наши голоса состязаются все 28 участковых. Голосование идёт на сайте регионального Управления МВД. Завершится оно 20 сентября в 23:59.

Второй этап - также региональный. В него выйдут пять-шесть полицейских, набравших наибольшее количество наших голосов на первом этапе. Из них нам предстоит выбрать одного участкового, который получит неофициальное звание «Народный участковый Тверской области» и будет представлять регион в финале (третьем этапе) конкурса. Голосование на втором этапе (оно пройдёт с 7 по 16 октября) также организуют на сайте Управления МВД по Тверской области.

Третий этап - федеральный. В него выйдут лучшие народные участковые от каждого региона страны. Голосование за лучшего участкового страны пройдёт на сайте kp.ru. Проголосовать можно будет с 1 по 10 ноября.

Награждение победителя и призёров третьего этапа конкурса обычно организуют в Министерстве внутренних дел Российской Федерации в канун Дня участкового уполномоченного полиции (он отмечается 17 ноября).

ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ

На первых двух этапах голосуйте на сайте регионального УМВД (прокрутите главную страницу сайта вниз, переход на «голосовалку» увидите справа).

Проголосовать можно только за одного участника и только один раз с одного IP.

УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ» В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Владислав Козлов, Торжок, старший лейтенант полиции, 26 лет.

Павел Моисеев, Тверь, старший лейтенант полиции, 25 лет.

Алексей Гостомыслов, Удомля, капитан полиции, 30 лет.

Руслан Ахмедов, Рамешковский район, капитан полиции, 31 год.

Антон Спирин, Тверь, майор полиции, 41 год.

Евгений Привезенцев, Бежецк, старший лейтенант полиции, 26 лет.

Алексей Потехин, Лихославль, капитан полиции, 39 лет.

Георгий Сорокин, Вышний Волочёк, лейтенант полиции, 24 года.

Игорь Лаврентьев, Бологое, майор полиции, 46 лет.

Александр Никифоров, Западная Двина, капитан полиции, 34 года.

Александр Мискин, Максатиха, майор полиции, 32 года.

Роман Фёдоров, Спирово, лейтенант полиции, 25 лет.

Владимир Иванов, Андреаполь, лейтенант полиции, 23 года.

Денис Трушин, Тверь, старший лейтенант полиции, 28 лет.

Григорий Зоммерфельд, Тверь, старший лейтенант полиции, 36 лет.

Колмыков Вадим, Калининский район, лейтенант полиции, 25 лет.

Дмитрий Дулов, Калязин, майор полиции, 41 год.

Евгений Белов, Кашинский район, майор полиции, 40 лет.

Николай Полянкин, Кимры, лейтенант полиции, 25 лет.

Татьяна Ершова, Красный Холм, старший лейтенант полиции, 51 год.

Максим Тюрин, Красный Холм, капитал полиции, 31 год.

Сергей Шипов, Кимры, капитан полиции, 38 лет.

Максим Ионеску, Тверь, старший лейтенант полиции, 29 лет.

Алексей Рябис, Осташков, майор полиции, 35 лет.

Михаил Прокофьев, Осташков, лейтенант полиции, 34 года.

Александр Журавлёв, Ржев, майор полиции, 39 лет.

Иван Скальский, Белый, лейтенант полиции, 39 лет.

Валерий Лебедев, ЗАТО «Озёрный», майор полиции, 43 года.

КАК НАГРАДЯТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Годовой прибавки к жалованью (по аналогии с конкурсом «Учитель года») у победителей-участковых не будет. Этот конкурс больше про народное доверие и, пожалуй, престиж профессии.

Но победитель регионального этапа традиционно получает подарок от руководителя Управления МВД по Тверской области.

Что до победителя всероссийского финала конкурса, то в прошлом и позапрошлом годах им вручали автомобиль - УАЗ «Патриот».

Участковые из Тверской области, кстати, ещё ни разу не побеждали в финале. Пора исправлять эту несправедливость.