Коронавирус в Твери, последние новости на 11 сентября 2022: Памятник медсестре, новые суворовцы и «Ржев. Калининский фронт»

Актуальные данные по распространению коронавируса в регионе Фото: ПТО

За сутки в Тверской области коронавирусом заболело 208 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован в регионе зафиксировано 172 173 случая заражения COVID-19.

Выздоровели 190 человек. Всего - 165 091

Умер одиню Всего 2764 человека.

Госпитализированных за минувшие сутки нет.

На больничном 4318 человек (+26 за сутки).

А это пятёрка самых заразных муниципалитетов Тверской области:

Тверь - +70 за сутки, 59044 - всего.

Конаковский район - +20, 13053.

Ржев - +2, 9187.

Калининский район - +17, 7495.

Вышневолоцкий городской округ - +9, 6887.

Данные оперштаба по районам области.

В Осташкове в сквере недалеко от местной больницы открыли народный памятник медицинской сестре полевых и тыловых госпиталей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Бронзовый памятник посвящен медсестрам, которые помогали советским солдатам во время Великой Отечественной войне.

10 сентября на Ржевском мемориале Советскому солдату прошла церемония открытия Международной экспедиции поисковых отрядов «Ржев. Калининский фронт». Она продлится с 9 по 22 сентября в местах кровопролитных боев Великой Отечественной войны в Ржевском районе. По информации от областного правительства, в этом году в экспедиции участвуют около 450 поисковиков из 23 регионов России. а также Донбасса. Жить они будут в специально организованном полевом лагере.

10 сентября Тверское суворовское военное училище пополнили 82 мальчика. Их торжественно посвятили в суворовцы.