Калининская АЭС: IV Молодежный слет Электроэнергетического дивизиона собрал представителей 30 предприятий

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Участие в мероприятии приняли 107 молодых сотрудников – лидеров и активистов молодежных сообществ, представляющих 30 предприятий Концерна «Росэнергоатом».

Перед участниками выступали руководители Концерна по ключевым направлениям: директор по управлению персоналом и социальной политике Дмитрий Гастен, руководитель управления развития корпоративной культуры Наталья Конон, заместитель директора департамента международного бизнеса и развития Ольга Брюховецкая, руководитель управления информационных технологий АО «ВНИИАЭС» Виктор Фельдшеров и руководитель Отраслевого совета молодежи Мария Зотова.

Ключевой темой Слета стали достижения Электроэнергетического дивизиона в 2021 году, а также новые возможности и вызовы. Спикеры подробно рассказали представителям молодежных сообществ о перспективах развития Концерна «Росэнергоатом», а также ответили на вопросы, касающиеся текущей ситуации и планов на ближайшие годы.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Отдельный блок был посвящен проектной деятельности. Участники слета разделились на рабочие группы по шести приоритетным направлениям развития дивизиона: новые продукты и международная деятельность, дебюрократизация, культура безопасности, устойчивое развитие, новые технологии в IT, а также люди и города. Молодежные лидеры обсудили проблемы и сформулировали варианты их решения. Затем они представили свои предложения жюри, в которое вошли представители центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом», Всероcсийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций и Калининской АЭС.

Команда, взявшая направление «Новые технологии в IT», в частности, предложила реализовать силами молодежи проект по популяризации отечественного ПО на предприятиях Концерна.

Молодежный актив представил собственное видение по развитию атомных городов. Участники отметили, что каждый из них по-своему уникален и важно подчеркнуть эти особенности. Это позволит повысить привлекательность «атомных» городов для молодых сотрудников.

Еще одно предложение – создать единую цифровую платформу для реализации продуктов и услуг, предлагаемых Концерном «Росэнергоатом».

Бюрократизацию молодежь считает самой насущной проблемой, не решив которую невозможно добиться высоких результатов. Для ускорения рабочих процессов в дивизионе они предложили создать электронную библиотеку технической документации и искусственный интеллект, облегчающий сотрудникам доступ к информационным системам Госкорпорации «Росатом».

«Проекты, разработанные участниками, актуальны и востребованы. И мы готовы оказать всю необходимую помощь, чтобы эти инициативы действительно были реализованы», - отметил в заключительном слове директор по управлению персоналом и социальной политике АО «Концерн Росэнергоатом» Дмитрий Гастен.

Он отметил, что роль лидеров молодежных сообществ на пути развития Концерна и отрасли сложно переоценить, ведь их задача – быть активными участниками изменений и донести их цели и задачи до молодежи на предприятиях.

В рамках слета молодежные активисты также стали участниками инженерно-конструкторского турнира по строительству машин Голдберга «Цепная реакция», который для них организовала Калининская АЭС. В командах атомщики придумывали и строили из нехитрых материалов механизмы, работа которых основана на принципе домино.

Завершился Молодежный слет выступлением популярной музыкальной инди-рок группы «The Maya Secret», которую возглавляет председатель Координационного совета полномочных представителей молодежный организаций АО «Концерн Росэнергоатом» Павел Гредасов.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС