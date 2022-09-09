Фонд «Константа» передает канцтовары нуждающимся семьям

Фото: БФ «Константа»

Традиционно в начале сентября фонд передает канцтовары детям из нуждающихся семей. На этот раз «Константе» очень помог тверской лицей.

1 сентября лицеисты отмечали День знаний в ДК «Пролетарка». Участвовали в празднике и сотрудники НКО. Пришли они сюда налегке, с двумя пустыми коробками с эмблемой организации. Зато когда уезжали, не без труда поместились в машину.

Потому что ученики, которые присоединились к акции «Дети вместо цветов», передали «Константе» сотни тетрадей, блокнотов, карандашей, ручек, фломастеров, точилок, стерок, линеек. В общем, все то, что каждый школьник каждый вечер кладет в портфель.

Полностью эта гора пока так и не разобрана. Зато канцтоваров точно хватит многим. Кураторы фонда раздают их детям из разных районов Тверской области.

Спасибо за помощь!

БФ «Константа»

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