Коронавирус в Твери, последние новости на 13 сентября 2022: однопартийная Дума и пропавший подросток

Актуальные данные по распространению коронавирус в регионе. Фото: СУ СК по Тверской области, Александр ЖМУЛИН

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 13 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболел 201 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 172 580 случаев заражения.

Выздоровели 165 416 (+165) пациентов.

Умерли 2764 (0) человека.

Госпитализированных за минувшие сутки 21.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2%.

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 59 180 (+66) случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 13087 (+20)

Ржев 9191 (+2)

Калининский район 7510

Вышневолоцкий городской округ 6894 (+9)

Торжок 5551 (0)

Кимры 5193 (+7).

Графика: ПТО

В Тверской области в минувшее воскресенье прошли выборы. Прошли без происшествий при низкой явке избирателей. Итоги голосования опубликовал Облизбирком. Выбирали депутатов в 15 муниципальных образованиях региона. С ними можно ознакомится по ссылке. Мы же остановимся на результатах выборов в Твери.

Областная столица выбирала городскую Думу. Можно сказать, что на выборы жители Твери в подавляющем большинстве своём идти не пожелали - здесь была самая низкая явка в регионе, всего 12,43%.

Тем не менее 25 вакантных депутатских мест в Думе Твери замещены. Все победившие депутаты - единороссы.

Напомним, в областном центре выборы организованы по новой схеме: вместо традиционной ранее смешанной системы применили мажоритарную.

Теперь в числе первых вопросов новый состав городского парламента изберёт Главу Твери, у Алексея Огонькова контракт заканчивается.

16-летний Егор Нуранов пропал в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

11 сентября юноша ушёл из дома в селе Васильеское Калининского района и до настоящего времени не вернулся.

Полиция и следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего, организована доследственная проверка.

Всех, кому известно о местонахождении подростка, просят обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.