В выходные в Твери потеплеет от дыхания бабьего лета

Такой сентябрь нам по душе! Фото: Олег ЗОЛОТО

Озябли? Хорошая новость для тех, кто молит поскорее включить отопление: если не службы ЖКХ, то погода над нами наконец смилостивится.

- Со стороны Скандинавии прямо на Тверскую область движется антициклон. Период холодной погоды проходит, впереди отличные деньки: дожди прекратятся, температура повысится, атмосферное давление будет стабильным, - даёт воодушевляющий прогноз доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Потепление ждём уже в субботу 10 сентября: днём +16, переменная облачность, дождей не будет, ветер слабый.

Дальше - лучше! В воскресенье 11 сентября, когда мы отправимся на избирательные участки, +18. Праздничное настроение подарит солнышко - небо малооблачное. Такой же ожидается и вся первая половина рабочей недели до среды включительно.

Атмосферное давление все эти дни будет держаться в пределах 755-758 мм ртутного столба.

- Не знаю, можно ли назвать это бабьим летом, но погода отличная, - подытоживает Наталья Сердитова.

А мы согласны: такой сентябрь нам по душе!

Кстати, в грядущее воскресенье трезвомыслие нам пригодится вдвойне, ведь это не только день выборов, но и Всероссийский день трезвости!

Отмечался он ещё в дореволюционной России. В этот день продажа алкоголя прекращалась - закрывались винные лавки. В современном мире такой традиции нет, но вы можете сами внести вклад в здоровый образ жизни. Например, позаниматься физкультурой с детьми, съездить на прогулку в лес или приготовить дома что-то вкусное и полезное.

Верующих в этот день Тверская епархия традиционно приглашает присоединиться к молебнам о трезвости. А в храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» после Божественной литургии пройдёт праздничный концерт духовной и классической музыки. Будет организована общая трапеза с полевой кухней, для всех желающих предоставят возможность принять зарок трезвости.