ДЕТИ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ И ПОЗНАКОМИЛИСЬ С МАЛЕНЬКОЙ СЕСТРЕНКОЙ

Фото: БФ «Константа» Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Потому что из социально-реабилитационного центра вернулись Вероника, Саша, Витя и Гена. Дети никак не могут наговориться с мамой, возятся с игрушками, раскладывают продукты и вещи, которые привезли сотрудники благотворительного фонда «Константа». Единственная, кто сохраняет невозмутимое спокойствие, — Настя. Девочка, которой недавно исполнился месяц, спит, не обращая внимания на всеобщую возню.

«Вот только приехали, уже удивляются: почему Настя? Уговор же был на Василису, — улыбается Евгения. – Но я все-таки выбрала это имя».

Старшие дети знакомятся с крошечной сестренкой, которую видят впервые. Да и встречи с мамой за эти месяцы в СРЦ были совсем нечастые. У женщины просто не получалось навещать их регулярно: своей машины у семьи нет, а деревня находится в часе езды от города. Пока мы добирались сюда по плохой дороге, невольно думали, что люди здесь оторваны от «большой земли». Да, рядом есть школа и садик, места в округе очень красивые, настоящее раздолье детям. Но на что жить в этом дальнем углу, в старом доме с печным отоплением и без водопровода?

А ведь Евгении с детьми еще недавно приходилось не жить, а буквально выживать. Семью содержал ее муж, правда, доходы были случайными. Но все-таки были, пока он однажды не пропал, уехав «на заработки». В итоге Женя, беременная пятым ребенком, осталась с детьми в деревне практически без средств к существованию.

В таком отчаянном положении ее и нашли сотрудники соцзащиты и куратор фонда Елена Камышова.

«Дети просто голодали, — говорит Елена. – А сама Женя была полностью растеряна, плакала и не знала, что делать. Даже оформить пособия она не могла, потому что в тот момент еще состояла в браке. Мы долго убеждали ее, что нужно на время поместить детей в СРЦ, пока жизнь не наладится, но она отказывалась – очень привязана к детям, и они к ней тоже».

Но многодетная мама все же поняла, что другого выхода нет. Один на один со своими проблемами она не осталась. «Константа» помогла ей решить юридические вопросы, без которых невозможно было добиться получения выплат. Также Евгения приняла решение развестись с мужем, чтобы получать алименты — детей нужно поднимать на ноги. Это было непросто, ведь ребята по-настоящему привязаны к папе. Остается надеяться, что со временем блудный муж все-таки вернется и отношения удастся восстановить.

А сейчас нужно все силы отдавать детям. Разлука с мамой далась им тяжело. По словам социальных педагогов, они очень домашние и долго привыкали к новым условиям. Даже возвращаясь домой, ребята плакали – словно боялись, что это все ненадолго.

Но теперь все должно быть по-другому. Евгения стала гораздо увереннее и наконец-то обрела почву под ногами. Изменились к лучшему и условия проживания – сотрудники «Константы» привезли не только продукты и одежду, но и двухъярусные кровати для старших детей, которые установили в тот же день.

Ребята, устроившись поудобнее, начали выяснять, кто займет место внизу, а кто наверху. Но главное, спать теперь они будут дома!

Благодаря проекту «Ребенок в семье» домой вернулись сотни детей. Здесь их любят и ждут. Просто не всегда у родителей получается самим решить проблемы, которые мешают нормально жить. С помощью неравнодушных людей мы меняем жизнь семей. Поддержать проект и подробнее узнать о нем можно здесь: Проект «Ребенок в семье» - Благотворительный фонд «Константа» (constanta-fund.ru)

БФ «Константа»

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