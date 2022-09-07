Тверь перекопанная: Гидравлические испытания - не панацея от прорывов тепловых сетей

Картина маслом возле бассейна "Дельфин" 7 сентября. Фото: Александр СОРОКИН

В Твери еще идет подготовка к отопительному периоду и до 15 сентября продолжаются гидравлические испытания на тепловых сетях. Однако из года в год привычная картина, когда осенью, а иногда и зимой, коммунальщики раскапывают трубы, чтобы латать их и ликвидировать прорывы. Вот и сейчас в городе на улицах несколько разрытий на теплосетях, и, похоже, далеко не все они сделаны в рамках плановой подготовки к холодному периоду.

К примеру, 7 сентября мы, объехав лишь часть города, зафиксировали разрытые теплосети и характерные желтые ограды с надписью ООО «Тверская генерация» на пересечении улиц Озерной и 15 лет Октября - рядом с бассейном «Дельфин». Увидели их и рядом с домом №19/1 на набережной реки Тьмаки, а также рядом с мостом на стыке Свободного переулка с набережной реки Тьмаки. Читатели сообщали о разрытиях и в Мамулино, и в других районах города…

Около моста через Тьмаку и Свободного переулка. Фото: Александр СОРОКИН

В графике гидравлических испытаний на последнем этапе сезонных отключений горячей воды эти улицы не значатся.

В «Тверской генерации» «КП»-Тверь» сообщили, что, по экспертной оценке, сейчас в городе изношенность тепловых сетей в целом составляет 84%. Впрочем, эта цифра (плюс-минус) звучит на протяжении последних 10 лет.

- Для того чтобы минимизировать возможность прорывов во время отопительного сезона, и проводятся гидравлические испытания, - отметила пресс-секретарь компании Лидия Горишняя. - И все повреждения, которые обнаруживаются во время гидравлики, ремонтируются, участки меняются, но, сами понимаете, полностью во всем городе переложить новые трубы невозможно. Это и финансово очень затратно. Нет сейчас такой возможности.

На набережной реки Тьмаки, на стыке с улицей Достоевского. Фото: Александр СОРОКИН

В «Тверской генерации» пояснили, как осуществляются гидравлические испытания. После отключения потребителей от горячего водоснабжения, когда вода в сетях остывает до безопасной температуры в 40 градусов, давление в трубах повышается. Создается ненормальная, критическая нагрузка на трубы. Соответственно, в тепловом узле или в котельной специалисты смотрят на датчики давления: где оно резко падает - это сигнал о том, что на трубе повреждение и возникла протечка. Работники ЖКХ раскапывают место возможного прорыва, спускаются под землю и уже ищут, где точно произошла протечка. Затем наступает очередь планового латания или замены отрезка поврежденной трубы.

Очевидный вывод таков, что гидравлические испытания на изношенных сетях не всегда выявляют проблемный участок. Изношенность, или, как говорят эксперты, усталость материала трубы может сказаться и позднее, в холодный период. Кстати, отметим, что в сильные морозы температура воды в магистральных трубопроводах может достигать 130 градусов. Металл, как следствие, нагревается и расширяется, в таком случае любой коррозийный дефект или микротрещина могут привести к порыву.

Таким образом, самая банальная причина прорывов - усталость металла, из которого изготовлены трубы. Нормативный срок службы трубопровода - в среднем 25 лет (при качественной укладке).

Кстати, может влиять на трубы и то, что они проходят под автомобильными дорогами. К примеру, частое движение большегрузов вредит не только дорожному покрытию, но и подземным коммунальным сетям. От тряски и вибрации в бетонных лотках, окружающих трубопроводы, образуются трещины, гидроизоляция нарушается, грунтовые воды подступают к трубам. А это уже приводит к смыванию защитного слоя с труб и впоследствии к коррозии, возникновению ржавчины.