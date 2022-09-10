Коронавирус в Твери, последние новости на 10 сентября 2022: новые авто для скорой помощи и неразорвавшиеся боеприпасы

Актуальные данные по распространению коронавируса в регионе.

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 10 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболело 197 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован в регионе зафиксировано 171 965 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 164 906 (+190)

Умерли 2763 человека (0).

Госпитализированных за минувшие сутки 13.

Графика: ПТО

Экскаватор раскопал ящик с минами и снарядами у крупного жилого комплекса «Лесная мелодия-2» в микрорайоне «Чайка» в Твери. Рабочие копали траншею для газовой трубы и случайно зацепили ящик с боеприпасами времен Второй Мировой войны. Видео с места происшествия опубликовал в тверском паблике экскаваторщик.

- Сегодня мой второй день рождения, - резюмировал он.

Действительно, по счастливой случайности боеприпасы не взорвались и ЧП не произошло. Совсем недавно здесь неподалёку был открыт детский сад, территория активно застраивается, много молодых семей.

Что до найденных боеприпасов, то их нахождение здесь неслучайно - в годы Великой Отечественной войны здесь шли бои.

9 сентября в Твери перед зданием областного правительства прошла торжественная передача 13-ти новых автомобилей скорой медицинской помощи муниципальным образованиям Тверской области. Ключи от машин представителям районов вручал лично губернатор.

Машины направлены в те районы, которые особо нуждаются в обновлении автопарка СМП. По одной скорой закуплено в Весьегонск, Сандово, Лесное, Кимры, Лихославль, Бологое, Ржев, Белый, Осташков и Торопец. Еще три автомобиля направят в Тверь. Машины приобретены за счет средств областного бюджета. Это 6 автомобилей СМП класса «В» на базе «Газель Некст» и 7 на базе «Соболь Бизнес».

Они оснащены необходимым оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи. В том числе – аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, дефибрилляторами, пульсоксиметрами, экспресс-измерителями концентрации глюкозы, бактерицидными облучателями, портативными ингаляторами.

В самое ближайшее время машины выйдут на линии.