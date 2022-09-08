Коронавирус в Твери, последние новости на 9 сентября 2022: обновленное здание станции скорой помощи и новый МФЦ во Ржеве

Актуальные данные по коронавируск в регионе на 8 сентября.

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 9 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболело 209 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 171 768 случаев заражения.

Выздоровели 164 716 пациентов (+181).

Умерли 2763 человека (0).

Госпитализированных за минувшие сутки 15.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2% (данные на 12 августа. По стране в целом - 7,4%).

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 58 911 (+62) случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 13013 (+25)

Ржев 9182 (+1)

Калининский район 7461 (+5)

Вышневолоцкий городской округ 6870 (+9)

Торжок 5544 (+2)

Кимры 5170 (+6).

Графика: ПТО

В Тверской области действует более 100 филиалов и обособленных подразделений МФЦ, где действует свыше 350 окон и работает 800 сотрудников. Еще один филиал МФЦ недавно открыли в центре Ржева.

Здание для нового филиала МФЦ было отремонтировано в соответствии с единым фирменным стилем, стандартами оснащения МФЦ. Рядом также проведено благоустройство территории, обустроена парковка.

В филиале работает 18 специалистов и действует 11 окон обслуживания (восемь - для предоставления государственных и муниципальных услуг, три - для ЕРКЦ).

- В рамках модернизации и развития сети МФЦ в Тверской области в 2021 году в регионе начали работу девять новых филиалов. В 2022 году планируется ввод офиса МФЦ в Твери на площадке парка «Россия – Моя история», - сообщила пресс-служба областного правитльства

Вчера губернатор Игорь Руденя посетил капитально отремонтированную Ржевскую станцию скорой помощи.

Ремонт здания, гаражей для машин скорой помощи, а также прилегающей территории был проведен в 2020-2022 годах. Сделать это во время посещения станции в 2020-м поручил сам губернатор.

Сегодняшнего на Ржевской станции ежедневно работает 65 фельдшеров, врач и две медицинские сестры. Ежедневно бригады медиков от 50 до 80 раз выезжают на вызовы, в том числе в деревни.

СПРАВКА КП

В 2021 году Тверская область в числе первых регионов Центрального федерального округа завершила централизацию системы скорой помощи.

В настоящее время в столице региона функционирует Единый диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи, где организован прием вызовов из муниципалитетов.