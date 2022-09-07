Досуг в Твери с 7 по 14 сентября: Театральный фестиваль, экскурс в историю, поп-арт, куклы и этно-экстрим

Рассказываем, где в городе культурно провести досуг. Фото: Александр ЖМУЛИН

СПЕКТАКЛИ

«Эхо БДФ»

До 11 сентября в Верхневолжье Большой Детский фестиваль представит постановки лауреатов конкурса 2021 года в рамках программы «ЭХО БДФ». В рамках программы «ЭХО БДФ» в Твери и ряде других городов региона состоятся показы спектаклей, кино- и анимационных фильмов - лауреатов Большого Детского фестиваля. Также будут проведены встречи с писателями и спецпроекты БДФ: лаборатория для молодых режиссеров, мастерские для учащихся детских творческих студий.

В Твери в ближайшие дни представят следующие спектакли:

- «Русалочка» (12+) от Московского областного государственного театра кукол 7 сентября в 11:00 и 14:00 на сцене Тверского академического театра драмы;

- «Сочинение про Джобса» (12+) от команды «Театрального проекта 27» (Санкт-Петербург) 7 сентября в 18:30 на сцене Тверского театра юного зрителя;

- «Вафельное сердце» (12+) от Петербургского авторского театра кукол КУКФО 8 сентября в 15:00 и 18:30 на сцене Тверского государственного театра кукол;

- «Мой дедушка был вишней» (6+) от театральной компании «Новый театр» (Воронеж) 8 сентября в 18:30 - на сцене Тверского ТЮЗа;

- «Мио, мой Мио!» (6+) от Казанского татарского государственного театра юного зрителя им. Габдуллы Кариева 9 сентября в 18:30 на сцене Тверского ТЮЗа;

- «Тео - театральный капитан» (6+) от московского музыкального театра для детей и молодежи «Экспромт» 10 сентября в 11:00 и 14:00 на сцене Тверского ТЮЗа;

- «Самый лучший папа» (6+) от пензенского областного театра «Кукольный дом» 10 сентября в 10:00 и 14:00 на сцене тверского театра-студии «Премьер»;

- «Малыш и Карлсон» (6+) от Московского Губернского театра 11 сентября в 11:00 и 14:00 на сцене Тверского театра юного зрителя.

Билеты можно приобрести на сайте ТЮЗа.

ВЫСТАВКИ

Мир кукол

С 8 сентября по 15 октября в музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной в Твери будет открыта выставка театрлаьных кукол «Сказки в лукошке».

Гости смогут разглядеть персонажей спектаклей Тверского театра кукол.

- Эта выставка - настоящая ретроспектива жизни театра. У зрителей появится уникальная возможность увидеть кукол, которые много лет рассказывали любимые истории со сцены театра. Наши гости смогут поближе познакомиться с персонажами из таких постановок, как «Гуттаперчевый мальчик», «Конёк-Горбунок», «Голый Король», «12 месяцев», «Принцесса и Эхо», «Кошкин дом» и др. Прекрасным дополнением выставки станут афиши со спектаклей разных лет, фотографии актёров и другие театральные атрибуты, - написано в анонсе.

Цена билетов: от 30 до 100 рублей

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Окунемся в поп-арт

С 9 сентября по 6 ноября в малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра будет открыта эпатажная выставка «Поп-арт». Посетителей ждет ряд оригинальных произведений искусства прошлого столетия.

- Поп-арт обращался к образам, которые наводнили жизнь людей в середине ХХ столетия: комиксам, гамбургерам, знаменитостям, холодильникам, кока-коле, автомобилям, политическим деятелям, туфлям….

На выставке представлена и графика, и афиши, и постеры, и объекты, собранные от частных коллекционеров и галерей.

Цена билетов: от 200 до 300 рублей.

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КОНЦЕРТЫ

Фолк-индастриал

10 сентября в 18:00 тверской клуб BigBen приглашает на концерт питерской группы «Ива Нова». В ее составе — несколько очаровательных молодых женщин. Они, по собственному выражению, исполняют музыку в стиле «этно-экстрим». Также ее можно определить как раскованный электронный фолк-индастриал.

- В каждом живом выступлении есть нечто магическое, завораживающее и затягивающее зрителя в какую-то иную вселенную, - написано в анонсе.

Цена билетов: 600-900 рублей.

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ЭКСКУРСИИ

Прогулка по историческим местам

10 и 11 сентября в 13:00 центр современной культуры «Рельсы» вновь приглашает на экскурсию-променад по Морозовскому городку

Место встречи – улица Двор Пролетарки, около дома №4, в сквере у фонтана.

- Надев наушники, совершим увлекательное путешествие во времени, в начало 20 века, когда Морозовский городок был в самом своём расцвете, а жизнь фабричных наполнена событиями, надеждами и мечтами. Морозовские казармы станут декорациями событий столетней давности. Вы услышите невыдуманные истории жизни фабричных, узнаете об их быте, личных переживаниях и познакомитесь с представителями одной из самых известных купеческих фамилий России – Морозовыми, - написано в анонсе.

Записаться на экскурсию можно на сайте центра. Цена: 700 рублей.

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