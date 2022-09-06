Больше браков и многодетных семей: К чему привела реализация нацпроекта «Демография» в Тверской области

В тверском регионе, как во всей стране, принят комплекс мер для поддержки семей и улучшения демографической ситуации. Графика: тверскаясемья.рф

6 сентября губернатор Игорь Руденя провел очередное заседание областного правительства. Главным вопросом в повестке стал ход реализации нацпроекта «Демография» в регионе.

Губернатор вначале напомнил, что Президент Российской Федерации назвал первоочередной задачей для страны увеличение численности населения.

- Исходя из задач, поставленных президентом, работа правительства Тверской области направлена на поддержку семей. Наш регион - в числе субъектов, где реализуется наибольшее количество мероприятий для семей с детьми. Но при этом важно понимать: мы не можем мерить себя числом мероприятий. Ключевой показатель - увеличение рождаемости, а также обеспечение эффективности действующих мер, - сказал Игорь Руденя.

На заседании областного правительства. Фото: ПТО

Губернатор добавил, что сегодня в регионе строятся детские сады, школы, поликлиники.

- Необходимо максимально приблизить объекты социальной инфраструктуры к местам проживания людей, обеспечить дальнейшую застройку и планирование территорий с учетом социальных потребностей граждан, - акцентировал глава региона.

В докладе Минсемьи был отмечен ряд позитивных моментов.

В Тверской области в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» реализуется 15 мер помощи, в том числе 12 региональных.

Выплачиваются ежемесячные компенсации проезда в медицинские организации (1200 рублей) и пособия на питание беременным женщинам с невысоким доходом, проживающим в сельской местности (2000 рублей).

Как и везде в стране, предоставляется региональный материнский капитал при рождении третьего и последующих детей.

Есть выплата - 13 606 рублей - мамам и папам при рождении (усыновлении) первенца, а также третьего малыша.

Предусмотрены выплаты на частичное погашение ипотеки - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. В этом году их получили 124 семьи с детьми. В 2022-м запланированы выплаты еще для 151 семьи.

Сразу на несколько направлений поддержки могут рассчитывать многодетные семьи. Это помощь в приобретении транспорта, предоставление бесплатной школьной формы, финансовые поощрения имеющим собственные хозяйства.

Подробнее о мерах поддержки семей можно узнать на сайте ведомства тверскаясемья.рф.

В Тверской области растёт количество многодетных семей: если в 2017 году было 10 688, то в 2022-м уже 14 357. Больше всего многодетных семей в Твери, Калининском и Конаковском районах.

Выросла и доля детей в структуре населения: с 18,2% в 2016-м до 18,8% в 2021-м.

В 2021-м по сравнению с 2020-м почти на 13% увеличилось количество заключенных браков.

В рамках нацпроекта в регионе проводится диспансеризация и вакцинация жителей старшего возраста, оснащение оборудованием спортшкол, установка общедоступных плоскостных спортплощадок (в 2022-м в 23 муниципалитетах устанавливают 45 таких объектов).

Также для развития массового спорта открыты крупные физкультурно-спортивные комплексы открытого типа в Ржеве и Кашине. Продолжается строительство футбольного манежа и двух гребных центров в Твери - на Волге и Тверце.

В областной столице накануне учебного сезона открыт новый детский сад «Чебурашка» на 190 мест, включая 40 ясельных. В планах на этот год - ввод еще двух детсадов в Вышнем Волочке и Твери на 350 мест в целом. Они строятся.

Недавно построенный и открытый в Твери на улице Склизкова детский сад "Чебурашка" Фото: ПТО

КСТАТИ

Семьи из Тверской области каждый год успешно участвуют во Всероссийском конкурсе «Семья года». В 2022-м отличились супруги Алексей и Елена Васильевы из Твери. Они победили в номинации «Многодетная семья».