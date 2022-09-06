Из-за изменения климата в Тверской области поселился новый вид летучих мышей

Скалится малая вечерница от страха. А зубки у неё вовсе не для того, чтобы кровь пить, а чтобы хватать вертлявых насекомых. Фото: Екатерина Христенко

Летучая мышь. Существо загадочное... В легендах в летучих мышей превращаются кровожадные вампиры. Из-за всяких суеверий для иных впечатлительных граждан летучая мышь стала образом ночного кошмара…

Это всё оттого, что вы близко не знакомы с чудесными рукокрылыми. Крылатые мышки, по крайней мере те, что живут в наших широтах, - твари исключительно миролюбивые и полезные.

И их ряды недавно пополнились. В Тверской области обнаружен новый для нашего региона вид летучих мышей! Открытие сделали тверские участники Всероссийской научной конференции, прошедшей в Центрально-Лесном государственном биосферном заповеднике, что в Нелидовском районе Тверской области.

МАЛАЯ ВЕЧЕРНИЦА

В заповедных лесах новую мышку и нашли. Давайте знакомиться: малая вечерница. Относится к отряду рукокрылых, как и все летучие мыши, летучие лисицы и прочие млекопитающие, способные к полноценному машущему полёту. Живёт в широколиственных лесах, человека избегает, крови, естественно, не пьёт, предпочитает насекомых. На вид симпатичная, маленькая: тельце всего 5-6 сантиметров в длину, вес 12-20 граммов.

Ну разве не милашка? Фото: Екатерина Христенко.

- По размерам малая вечерница значительно уступает рыжей вечернице (это обычный для нашей области вид). Она перелётная, на зимовки улетает в более тёплые регионы нашей страны и сопредельных стран, - рассказала «КП»-Тверь» участница Всероссийской научной конференции, преподаватель тверской средней школы № 46 Екатерина Христенко. - Питается насекомыми, уничтожает вредителей. Самки малых вечерниц часто подселяются в колонии к рыжим вечерницам. Это так называемые выводковые колонии, когда самки объединяются в группу и совместно ухаживают за потомством, а самцы живут отдельно, поодиночке.

НЕ ГОНИТЕ ЛЕТУЧУЮ МЫШЬ С ЧЕРДАКА

Малая вечерница - существо полезное.

- Для человека и животных эти летучие мыши не опасны. Конечно, они могут быть переносчиками возбудителей разных заболеваний, в том числе бешенства, но из-за скрытного образа жизни и избегания людей в норме они нас заразить не могут. Во всяком случае, если не пытаться засунуть ей палец в рот, кусать она не будет, - шутит Екатерина Христенко. - Уничтожать этих мышек не только плохо, но и глупо. Одна мышь за ночь съедает до 600 насекомых. Соответственно, если у вас на чердаке поселилась летучая мышь, то урожай на огороде защищён!

А вот это рыжая вечерница, она крупнее. Эти мышки живут у нас давно. Фото: Екатерина Христенко.

В НЕВОЛЕ ДОЛГО НЕ ЖИВУТ

В качестве домашнего питомца летучую мышь заводить не стоит, даже если вы увлекаетесь готикой или мистицизмом.

- В неволе летучие мыши очень страдают, они как люди - социальные, им нужен контакт с другими мышами, - объясняет Екатерина Христенко. - Долго в неволе они не живут, даже при идеальном уходе их продолжительность жизни редко достигает двух лет. В то время как в природе они могут жить двадцать и более лет! Рекордсмен - ночница Брандта (маленькая насекомоядная летучая мышь рода ночниц. - Ред.) в Сибири, которую кольцевали больше 40 лет назад, и она до сих пор жива!

МАЛЕНЬКАЯ МЫШЬ И БОЛЬШИЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Климат меняется, и эти изменения мы уже чувствуем. Вспомните только смерчи, которые то тут, то там фиксируют в регионе. Чаще всего небольшие, но, случается, и разрушительные. Как тот, что прошёл по Андреапольскому району в августе 2021-го.

Появление новых для региона видов животных - из той же оперы. Малая вечерница «переехала» к нам из более южных регионов.

- Ареал обитания у малой вечерницы не такой уж узкий, но всё же она наиболее распространена в южных регионах. Расширение ареала многих видов рукокрылых связывают именно с изменением климата, считается, что это важный фактор для расселения, поэтому мы ожидали встречи с одним из видов, зарегистрированных в соседних областях. В том числе мы подозревали и возможность встретить малую вечерницу, которая в последние годы часто встречалась в соседней Московской области, - говорит Екатерина Христенко.

Что ж, эта перемена, в отличие от смертоносных смерчей, хотя бы нам на благо. Не обижайте рукокрылых вечерниц!