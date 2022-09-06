Небесная Аврора: Удивительное полярное сияние сфотографировали под Тверью

Потрясающе! Фото: Владимир Портуаров.

Полярное сияние - явление сродни чуду. Увидеть огненные всполохи в небе многие лишь грезят... Ведь авроры (Aurora Borealis - северное сияние, Aurora Australis - южное сияние) случаются преимущественно в высоких широтах.

Но бывают такие удивительные природные явления и у нас. Настоящее полярное сияние под Тверью снял на фото Владимир Портуаров. Снимок автор разместил в соцсетях, и в то, что сделано фото в наших краях, поверили не все.

Тем не менее фото подлинное - аврора снята в Редкино, что "КП"-Тверь" подтвердил автор.

- Фото сделано на выезде из посёлка в сторону платформы Московское море вечером 4 сентября, - рассказал Владимир .

Снимок потрясающий: всё небо охвачено зелёным, пурпурным и фиолетовым свечением. Оказывается, увидеть у нас такое, пусть редко, но возможно.

- В астрономических группах в соцсети периодически публикуют заметки о возникновении магнитных бурь, - говорит автор снимка. - Вследствие этих бурь возможно появление северного сияния в различных полосах России, и 4 сентября вечером мы с сыном поехали сделать несколько фотографий звёздного неба.