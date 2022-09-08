Коронавирус в Твери, последние новости на 8 сентября 2022: искусственные алмазы и природные пожары

Актуальные данные о коронавирусе в Тверской области на 8 сентября 2022.

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 8 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболело 180 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 171 559 случаев заражения.

Выздоровели 164 535 пациентов (+180).

Умерли 2763 человека (0).

Госпитализированных за минувшие сутки 12.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2% (данные на 12 августа. По стране в целом - 7,4%).

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 58 842 (+60) случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 12 988 (+22)

Ржев 9181 (+3)

Калининский район 7456 (+18)

Вышневолоцкий городской округ 6861 (+8)

Торжок 5542 (0)

Кимры 5164 (+7).

Графика: ПТО

7 сентября губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Кимры посетил Савёловский завод. Там создается технопарк и в том числе высокотехнологичный кластер предприятий по синтезу и обработке искусственных алмазов.

- Соглашение о реализации проекта было подписано на ПМЭФ-2022 губернатором Игорем Руденей и инвестором, - сообщили в пресс-службе областного правительства. - Планируется, что это будет крупнейший технопарк в тверском регионе площадью 150 тыс. кв. метров, где в течение 9 лет планируется разместить десятки резидентов, создать несколько тысяч рабочих мест.

Статус технопарка позволит резидентам Савёловского завода воспользоваться налоговыми льготами и другими мерами господдержки.

Губернатор оценил готовность площадки.

- Площадка практически готова, в первых числах октября будет поставлено оборудование. Генплан комплекса завода корректируется под новые задачи. Рассчитываем, что до конца года производство начнет работу, - отметил Игорь Руденя.

Сейчас в Савёлово готовится фундамент под установку прессов для производства синтетических алмазов.

Они применяются в микроэлектронике, высокоточных оптических приборах. Эта продукция востребована в медицине, в космической и оборонной промышленности.

Всего с начала пожароопасного сезона 2022 года в нашем регионе зарегистрировано 56 природных пожаров, в том числе четыре на торфяниках. Об этом, подводя итоги, сообщили в Главном управлении МЧС России по Тверской области.

При этом уточняется, что ни один населенный пункт в результате природных пожаров этим летом не пострадал от лесных и ландшафтных возгораний.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области Александр Евдокимов отметил, что большинстве случаев причиной природных пожаров являлся человеческий фактор:

- Среди основных причин возгораний – неосторожное обращение с огнем. Наибольшее количество палов сухой растительности ежегодно фиксируется в трех районах области: Калининский, Конаковский и Кимрский. Это связано с наплывом населения в этот период.

К пожарам приводили отжигания сенокосных угодий, выброс тлеющей золы, отдых на природе с разведением костров. - В пожароопасный период в регионе ежедневно проводились патрулирование и мониторинг обстановки в лесах, осуществлялась профилактическая работа с населением, - отметил начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Тверской области майор внутренней службы Виталий Соловьев.