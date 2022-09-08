Как Екатерина Глебова видит депутатские задачи в центре Твери, где сплошные достопримечательности

Кандидат в депутаты городской Думы Твери по избирательному округу №23 Екатерина Глебова.

Екатерина Глебова много лет проработала в представительных органах власти – Тверской городской Думе и Законодательном собрании Тверской области. Она признанный эксперт по финансам и сегодня вновь выдвигается в депутаты ТГД по 23-му одномандатному избирательному округу. Это самый центр Твери – Горсад, Путевой дворец, Театр драмы и филармония, ГКБ№1 и многое другое.

- С одной стороны, на 23-м округе сконцентрированы исторические и архитектурные достопримечательности Твери. Их действительно много и за их содержанием требуется следить. С другой стороны, округ состоит не только и столько из культурных объектов – на нём живут более 13 тысяч избирателей, которых в первую очередь волнуют собственные проблемы, – говорит Екатерина Глебова.

- Вы как-то разделяете депутатскую работу?

– Если говорить о работе на округе, то я описала бы её следующим образом. Существует блок жилищных проблем. Они были и есть везде. К этому блоку нужно отнести бытовую специфику – состояние жилого фонда, качество снабжения жилищно-коммунальными услугами, благоустройство придомовых территорий, состояние внутриквартальных и внутридворовых дорог. У всего этого хозяйства есть собственник, который отвечает за его содержание. Чаще всего, это сами горожане. Реже – муниципалитет.

Для того, чтобы что-то сделать в своём доме или возле него придуманы хорошие и эффективные программы и проекты. Вопросы приведения в порядок территорий возле жилой застройки можно решить, вступив в Программу поддержки местных инициатив (ППМИ) или в городскую программу «Инициативные проекты». Они позволяют по желанию граждан реализовать различные проекты по благоустройству – построить дорогу, оградить территорию двора, обустроить детскую или спортивную площадку. Жильцам нужно подать заявку, составить необходимую документацию и собрать 10% от общей суммы работ. Всё остальное вложит бюджет города или области – в зависимости от проекта. Обе программы очень хорошо себя зарекомендовали. Если люди решат как-то преобразить территорию возле своего дома, я объясню, что конкретно нужно сделать, где и какие бумаги оформить.

Другой блок проблем – это общественные территории и муниципальные объекты. То, что принадлежит городу. Это парки, скверы, школы, различные учреждения. Они содержатся за счёт бюджета и благоустраиваются в рамках целевых программ. Их содержание и благоустройство планируется при вёрстке городского бюджета с учётом мнения местных жителей. Но люди должны своё мнение как минимум сформулировать и выразить своему депутату. А его задача продвинуть проект на уровне города.

- Мы подошли к одному из главных вопросов – активности горожан. Какую роль в жизни города она играет?

- Это один из основополагающих факторов нормальной работы муниципальных институтов. Проблемы местного значения должны решать только с учётом мнения людей и при участии их представителя – депутата Тверской городской Думы. В этом и есть суть депутатской работы – одна из важнейших её составляющих. Люди могут и, я считаю, должны участвовать в жизни своего города, микрорайона, квартала, двора. Это относится не только к практике так называемых «малых дел», проектов о которых мы говорили выше. Горожан спрашивают какие крупные объекты они хотели бы привести в порядок. В Твери очень хорошо реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», где в рамках онлайн голосования люди решают, что нужно благоустроить. Так в 2023 году начнётся реконструкция улицы Трёхсвятская. Я бы хотела, чтобы в программу вошёл стадион Центральный, а также набережная Волги от Монастырского моста до Дворца спорта.

- Это серьёзные, большие задачи…

- Их я объединила бы в третий блок проблематики. Это вопросы содержания объектов, находящихся в региональной и федеральной собственности. У региона больше возможностей для достойного содержания своих объектов. Задача депутата – обратить на них внимание и добиться проведения необходимых работ.

У нас в центре таких объектов огромное количество. Уделить внимание нужно комплексу зданий и территории городской больницы №1 им Успенского. Здесь необходим ремонт фасадов и благоустройство территории – обустройство дорожек, тротуаров, необходимой инфраструктуры. Благоустройства требует весь квартал с малоэтажной застройкой от набережной Тьмаки до проспекта Калинина – нужен ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров, строительство детских площадок, уход за растительностью, обустройство парковок.

Если говорить о благоустройстве центра Твери, то конечно стоит обратить внимание на состояние фасадов домов в центре Твери. Это лицо города и оно должно выглядеть достойно. Все эти вопросы находятся на моём личном контроле.

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, местного самоуправления.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 23 Глебовой Екатерины Петровны.