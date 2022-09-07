Коронавирус в Твери, последние новости на 7 сентября 2022: 1,5 миллиона рублей для молодых врачей и августовские малыши Перинатального центра

Актуальные данные по заболеваемостью коронавирусом в регионе на 7 сентября.

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 7 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболело 182 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 171 379 случаев заражения.

Выздоровели 164 355 пациентов (+178).

Умерли 2763 человека (0).

Госпитализированных за минувшие сутки 12.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2% (данные на 12 августа. По стране в целом - 7,4%).

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 58 782 (+62) случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 12 966 (+20)

Ржев 9179 (+4)

Калининский район 7438 (+6)

Вышневолоцкий городской округ 6853 (+9)

Торжок 5542 (+2)

Кимры 5157 (+7).

Графика: ПТО

В регионе вводится новая мера поддержки медиков - молодым врачам скорой помощи, онкологам и кардиологам при трудоустройстве в медучреждения Верхневолжья будут предоставляться разовые выплаты. Решение об этом принято на заседании областного правительства 6 сентября.

- Поддержка начнет работать уже с сентября текущего года.

На выплату в размере 1,5 млн рублей может претендовать молодой специалист до 35 лет, ранее не работавший в региональной системе здравоохранения, либо уволившийся до 1 января 2022 года.

Для получения выплаты медику необходимо заключить трудовой договор с медучреждением на полный рабочий день, не иметь неисполненных обязательств по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также по договору о целевом обучении.

После заключения договора молодой врач должен проработать в медучреждении ни менее пяти лет.

В Областном клиническом Перинатальном центре имени Е.М. Бакуниной в Твери сообщили, сколько детей появились на свет в роддоме в августе. В августе здесь родилось 298 детей, из них 141 мальчик и 157 девочек.

При этом 54 новорожденных - это 3 ребенок в семье. 18 новорожденных - это 4 ребенок в семье. И 12 новорожденных - это 5 ребенок и последующие дети в семье.

-А еще у нас родилось 5 двоен, а 10 детей родилось после процедуры ЭКО, - сообщили в Перинатальном Центре.