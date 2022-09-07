Коронавирус в Твери, последние новости на 7 сентября 2022: 1,5 миллиона рублей для молодых врачей и августовские малыши Перинатального центра

Актуальные данные по заболеваемостью коронавирусом в регионе на 7 сентября.
Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 7 сентября 2022 года.
За сутки в Тверской области коронавирусом заболело 182 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 171 379 случаев заражения.
Выздоровели 164 355 пациентов (+178).
Умерли 2763 человека (0).
Госпитализированных за минувшие сутки 12.
Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2% (данные на 12 августа. По стране в целом - 7,4%).
Лидирует по заболеваемости Тверь.
В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 58 782 (+62) случаев заражения коронавирусом.
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район 12 966 (+20)
Ржев 9179 (+4)
Калининский район 7438 (+6)
Вышневолоцкий городской округ 6853 (+9)
Торжок 5542 (+2)
Кимры 5157 (+7).
Графика: ПТО
В регионе вводится новая мера поддержки медиков - молодым врачам скорой помощи, онкологам и кардиологам при трудоустройстве в медучреждения Верхневолжья будут предоставляться разовые выплаты. Решение об этом принято на заседании областного правительства 6 сентября.
- Поддержка начнет работать уже с сентября текущего года.
На выплату в размере 1,5 млн рублей может претендовать молодой специалист до 35 лет, ранее не работавший в региональной системе здравоохранения, либо уволившийся до 1 января 2022 года.
Для получения выплаты медику необходимо заключить трудовой договор с медучреждением на полный рабочий день, не иметь неисполненных обязательств по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также по договору о целевом обучении.
После заключения договора молодой врач должен проработать в медучреждении ни менее пяти лет.
В Областном клиническом Перинатальном центре имени Е.М. Бакуниной в Твери сообщили, сколько детей появились на свет в роддоме в августе. В августе здесь родилось 298 детей, из них 141 мальчик и 157 девочек.
При этом 54 новорожденных - это 3 ребенок в семье. 18 новорожденных - это 4 ребенок в семье. И 12 новорожденных - это 5 ребенок и последующие дети в семье.
-А еще у нас родилось 5 двоен, а 10 детей родилось после процедуры ЭКО, - сообщили в Перинатальном Центре.