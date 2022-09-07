Общественник Владимир Ешурин работает с людьми. Он знает, что нужно Пролетарке и «Первомайскому»

Кандидат депутаты городской Думы Твери по избирательному округу №17 Ешурин Владимир Владимирович.

Владимир Ешурин – новое лицо в тверской политике. Хотя традиционным политиком, каким мы привыкли их видеть, его пожалуй не назовёшь. Владимир Владимирович профессиональный строитель, успешный предприниматель, общественник. Сегодня он участвует в выборах депутатов Тверской городской Думы – баллотируется по одномандатному избирательному округу №18. Мы спросили у Владимира Ешурина: зачем он идёт в депутаты, какую пользу принесёт Твери и Пролетарскому району, в частности.

- Владимир Владимирович, скажите, зачем вам мандат депутата ТГД?

- Думаю, не удивлю вас, если скажу, что как и большинство жителей Твери, я хочу жить в современном, комфортном, безопасном городе. Мотивация не оригинальная, но вполне понятная всем. Уверен, что большинство тверитян хотят того же самого. Но для того, чтобы чего-то добиться нужно работать, а не ждать, что кто-то изменит нашу жизнь к лучшему. Начинать нужно с муниципального уровня. Я осознал, что хочу и могу работать на благо города и Пролетарского района, где сегодня баллотируюсь в ТГД, поэтому участвую в выборах депутатов.

- Расскажите о себе.

- Я родился и вырос в Твери. Окончил школу №45 в «Южном». Отучился в нашем тверском филиале МГЭИ по экономическому профилю, затем окончил Московский государственный строительный университет. Получил специальность инженер-строитель. Работал в различных организациях банковского и строительного сектора. Но в конце концов пришёл к мысли открыть собственное дело. В 2017 году создал компанию, которая занималась разработкой проектной и специальной документации в области пожарной безопасности. Пока не случается каких-то заметных происшествий, мало кто обращает на это внимание и понимает, насколько важна противопожарная защита на различных объектах. Могу сказать, что внес свой посильный вклад в дело обеспечения пожарной безопасности. В 2019 году я начал заниматься производством стройматериалов – основал в Твери кирпичный завод. Предприятие пока небольшое, но перспективы развития хорошие.

По общественной линии я состою в Торгово-промышленной палате РФ и Тверской области, а также в нормативно-техническом Совете при Министерстве строительства и ЖКХ России. Вхожу в общественный совет при главе Пролетарского района Твери и это помогает решать многие вопросы на территории моего избирательного округа. Его границы можно обозначить, как район политеха и «Первомайский» микрорайон.

- Насколько сложным вы считаете этот округ? В чём он нуждаётся, прежде всего?

- Округ очень разный. На его территории есть застройка многоквартирных домов и частный сектор. У них разные проблемы, но общее для этого района всё же есть. Если говорить о благоустройстве – это, прежде всего, общественные пространства – Первомайская роща и стадион «Текстильщик». Об их состоянии и необходимости благоустройства знают на уровне города и области. Создавалось множество планов по приведению их в порядок. Важно начать реализовывать задуманное и довести дело до конца. Это относительно масштабные проекты. Полагаю, что можно подготовить документы для их потенциального включения в программу «Формирование комфортной городской среды». Она с успехом реализуется в Твери, в её рамках удалось реконструировать Мигаловскую набережную. Получилось сделать большое и нужное дело. Люди остались довольны.

Не будем забывать и о состоянии спортивных и детских площадок в наших дворах. Какие-то объекты нужно обновлять и реконструировать, где-то их просто нужно построить. Можно это сделать в рамках Программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Она также отлично себя зарекомендовала – люди сами решают, что им нужно обустроить возле дома – площадку, парковку, ограждение, а программа поможет воплотить это в жизнь. Отмечу, что если мы говорим о ППМИ, то её проекты финансируются вскладчину из средств жителей и бюджетных ассигнований. Конечно, большую часть финансовой нагрузки берёт на себя государство.

В общем-то всё о чём я говорю вполне доступно и реализуемо. Депутат ТГД может и должен, я считаю, инициировать подобные проекты, помогать людям с оформлением необходимой документации, контролировать процесс и если надо применять своё влияние для качественной реализации проекта. Это одна из основных функций народного избранника. Люди для того и выбирают депутатов, чтобы они решали городские и районные проблемы, представляли интересы своих избирателей. Мы говорим не только о том, что муниципальная и региональная ветви власти и так сделают согласно планам социально-экономического развития города. Нужно стремиться привлекать дополнительные внебюджетные средства для достижения поставленных целей. Иногда без этого не обойтись, если мы планируем сделать что-то масштабное.

Кандидат депутаты городской Думы Твери по избирательному округу №17 Ешурин Владимир Владимирович.

- То о чём вы говорите, касается скорее бытовых проблем округа и его жителей. Но депутат ещё и политик…

- С этой точки зрения могу сказать, что иду на выборы при поддержке партии «Единая Россия». Это сильная команда, способная решить практически любой вопрос. Коллеги и единомышленники меня поддерживают сейчас, на выборах и в дальнейшем нам всем вместе – жителям города, депутатам и управленцам удастся достичь поставленных целей. Сегодня поддержка партии – это прежде всего возможности. Нужно их использовать для пользы города и его жителей.

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, местного самоуправления.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 18 Ешурина Владимира Владимировича.