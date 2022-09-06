Коронавирус в Твери, последние новости на 6 сентября 2022: ночные заморозки и бешеная рысь

Актуальные данные по ковиду в регионе на 6 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ, Алексей БУЛАТОВ
Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 6 сентября 2022 года.
За сутки в Тверской области коронавирусом заболело 183 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 170 833 случай заражения.
Выздоровели 164 177 пациентов (+153).
Умерли 2763 человека (0).
Госпитализированных за минувшие сутки 28.
Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2% (данные на 12 августа. По стране в целом - 7,4%).
Лидирует по заболеваемости Тверь.
В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 58 720 (+121) случаев заражения коронавирусом.
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район 12 946 (+32)
Ржев 9175 (+8)
Калининский район 7432 (+15)
Вышневолоцкий городской округ 6844 (+18)
Торжок 5540 (+3)
Кимры 5150 (+8).
Графика: ПТО
Гидрометцентр РФ даёт краткосрочный прогноз на ближайшую ночь: в Тверской области 6 сентября с 00:00 до 8:00 местами 0...-2.
Гидрометцентр Тверской области прогнозирует возможность заморозков до -2 градусов вплоть до ночи на пятницу, 9 сентября.
Дневные температуры в ближайшие дни +9...+14 градусов. В пятницу возможно на пару градусов теплее. Вторник обещает обойтись без осадков, а в среду и четверг дожди возможны.
В Сонковском районе Тверской области обнаружена больная бешенством рысь. Наличие смертельного вируса в её патологическом материале подтвердили специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории.
Напомним, бешенство (лат. rabies) - особо опасное инфекционное заболевание, имеющее летальный исход. Бешенство опасно для всех теплокровных, в том числе людей.
Человек или домашний питомец может заразиться бешенством после контакта с больным животным. Вирус передаётся со слюной заражённого животного, чаще всего (но совсем не обязательно) с укусом. Чтобы избежать болезни, домашних животных нужно ежегодно вакцинировать. Человек, после контакта с заражённым животным, должен в самый кратчайший срок обратиться к врачу и пройти профилактическую антирабическую вакцинацию.