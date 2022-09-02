Калининская АЭС: почти 4000 школьников стали участниками общегородского праздника - День знаний со «Школой Росатома»

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Торжественные линейки во всех образовательных учреждениях начались с церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна. Вместе с педагогами городских и сельских школ, учениками и их родителями, представителями Администрации Удомельского городского округа поздравить с Днем знаний пришли и работники Калининской атомной станции. На линейках 11 школ звучали теплые слова пожеланий и добрые напутствия ребятам.

«День знаний – это наш общий праздник. Мы все постоянно чему-то учимся независимо от возраста и статуса. Знания – это сила. Они помогут вам правильно выбрать профессию в будущем. Желаю, чтобы профессия нравилась, чтобы вы получали удовольствие от своего труда. Дерзайте, старайтесь становиться лучшими», - сказал Олег Лебедев.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В этот же день в Центре общественной информации Калининской АЭС прошло награждение юных удомельцев, показавших отличную успеваемость по всем учебным дисциплинам. Первые лица атомной станции и муниципалитета вручали ребятам и их родителям памятные сувениры и благодарственные письма, а творческие коллективы округа поздравили всех собравшихся праздничным концертом.

«Вы - будущее нашего города и страны. Своими результатами вы вдохновляете всех окружающих. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и смело идите вперед. Желаю, чтобы статус отличников вы пронесли до конца школьной поры, получили профессиональное образование и вернулись в родной город. Калининская АЭС с радостью примет вас в нашу большую «атомную» семью», - отметил Олег Лебедев.

День знаний со «Школой Росатома» продолжил яркий и незабываемый праздник. Для детей организовали разнообразные игровые площадки, где они погрузились в круговорот химии и физики, технического и театрального творчества, участвовали интеллектуальных викторинах, играли, пели, рисовали и танцевали. На площадках Калининской АЭС школьники приняли участие в гаджет-кроссе и узнали об атомных профессиях.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС