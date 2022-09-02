«Ошибки - важная часть обучения»: Советы родителям школьников дала тверской детский омбудсмен

Сдать учителю дитятко и вздохнуть спокойно не выйдет - учиться придётся и ребятне и родителям. Фото: Виктория ТУШКОВА

Отзвенели первые звонки, завершились торжественные линейки. Впереди суровые учебные будни. Мы не нагнетаем, но загляните в любой родительский чат. Мамы и папы в панике: опять уроки, опять тащить отпрыска за руку (если не за ухо) в волшебный мир знаний, опять нервы, семейные междоусобицы и конфликт поколений. Как в известном анекдоте: «Учись, а то будешь всю жизнь ключи подавать!»

«Ну что, дорогие дети и родители, началось? Поздравляю!» - не без юмора поприветствовала 1 сентября родителей школяров уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина. И опубликовала пост о том, как следует относиться к учёбе своих детишек.

Припоминая собственный школьный опыт (такое не забывается), скажу: советы полезные. Подкупает и то, что Лариса Анатольевна знает, о чём говорит: она мама четверых детей. Давайте посмотрим, как рекомендует пережить учебный год детский омбудсмен, и обсудим эти советы с детским психологом.

ЦЕННОСТЬ ОШИБКИ…

Главный совет от Ларисы Мосолыгиной: позвольте ребёнку ошибаться и иметь собственные мысли.

«Помните, в школе учится ваш ребёнок, а не вы, - говорит детский омбудсмен. - Не нужно стремиться сделать из него лучшего ученика в классе или как-то пытаться реализовать свои амбиции. Лучшее, что вы можете сделать, - научить его учиться: получать, анализировать информацию, размышлять, сравнивать и делать свои (свои!) выводы. Ошибки - важная часть обучения».

Не пилите ребёнка, а научите видеть ошибки и исправлять их.

…И ПЕРЕОЦЕНЁННОСТЬ ПЯТЁРОК

«Поддерживайте ребенка вне зависимости от оценок. Вселяйте в него уверенность. «Ты справишься, я в тебя верю!» - волшебные слова, если вы произносите их искренне».

Оценка - не цель обучения. Это нужно запомнить.

ПОВЫШАТЬ САМООЦЕНКУ

Страдать от заниженной самооценки могут не только взрослые. Ребёнок тоже может быть не уверен в себе, закомплексован, напуган переменами.

«Уделите время работе над самооценкой ребёнка. В первом классе она падает, и этот процесс порой обостряется на протяжении всей школьной поры», - отмечает Лариса Анатольевна.

МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ

И ещё один совет: «Помните, вы в первую очередь мама или папа, а не учитель. Кроме учёбы в жизни вокруг есть много чего важного. Школа - это этап, который ребёнок рано или поздно пройдёт, а отношения останутся. Создайте дома безопасную (в том числе морально-психологическую), благополучную среду, так учиться ребёнку будет проще. Что бы ни случилось, дома должен быть остров спокойствия и взаимной поддержки».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Анастасия КАРАКЕТОВА, детский психолог, нейропсихолог:

- Всё верно сказано. Зачастую родители восполняют в детях то, чего сами не достигли, и хотят, чтобы ребёнок этого достиг. И, если ребёнок не оправдывает ожидания, начинаются критика, упрёки, сравнения с другими детьми. Это категорически неправильно, так нельзя делать! Так у детей отбивается желание учиться, появляется тревожность, падает самооценка. Пропадает доверие к родителю.

Школа - это зона ответственности ребёнка. Родителям нужно поддерживать детей, не гнаться за пятёрками, а быть поддерживающим родителем. Потому что самое важное - это ваша эмоциональная связь, а не оценки.

Даже если ребёнок получит двойку, не нужно ругать. Можно предложить свою помощь, поделиться своим опытом, принять эмоции ребёнка. Для детей школа - это их опыт. Плохие оценки можно исправить, нужно просто приложить чуть больше усилий. А с приложением усилий развиваются такие качества, как упорство, терпение, воля.

Верьте в своего ребёнка и его успехи. Вера родителей мотивирует и позволяет достигать результатов!

ВАЖНО!

Если вдруг вы поймёте, что не справляетесь, не стесняйтесь обращаться за помощью. Лариса Мосолыгина напоминает: психологическую поддержку всегда можно получить по бесплатному круглосуточному телефону доверия для детей и родителей: 8-800-2000-122.