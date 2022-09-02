Коронавирус в Твери, последние новости на 2 сентября 2022: почти половина тверских предприятий убыточна, подсчёт летних лесных пожаров

Актуальные данные по распространению коронавируса в регионе. Фото: Татьяна РАСЮК, ПТО, ГУ МЧС России по Тверской области

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 2 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболело 181 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 170 471 случай заражения.

Выздоровели 163 591 пациента (+125).

Умерли 2762 человека (0).

Госпитализированных за минувшие сутки - 17 человек.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2% (по стране в целом - 7,4%).

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 58 477 (+60) случая заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 12 883 (+24)

Ржев 9164 (+3)

Калининский район 7395 (+8)

Вышневолоцкий городской округ 6812 (+8)

Торжок 5536 (+2)

Кимры 5124 (+4).

Графика: ПТО

Тверьстат подвёл итоги финансово-хозяйственной деятельности организаций (без субъектов малого предпринимательства) Тверской области в I полугодии 2022 года.

По данным ведомства, прибыльными в этот период являлись 58% предприятий региона. Сумма прибыли составила 31,4 млрд рублей и выросла по сравнению с январем-июнем 2021 года в 1,6 раза.

Убытками завершили полугодие 42% предприятий, сумма полученного убытка составила 14,5 млрд рублей.

С начала пожароопасного сезона на территории Тверской области ликвидировано 45 лесных пожаров общей площадью 41,74 га.

- Все пожары ликвидированы в день обнаружения. Не допущено перехода огня на земли иных категорий, - сообщает пресс-служба Минлеса региона.

Специалисты ведомства напоминают, что на территории Тверской области до 8 сентября действует ограничение на посещение лесов. Запрещено: разведение костров, проведение пожароопасных работ, использование открытого огня (курить, жарить шашлыки и т.д.), въезд транспортных средств на территорию лесного фонда (за исключением лиц, осуществляющих противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров).

В случае обнаружения лесного пожара звоните по телефонам лесной охраны: 8-800-100-94-00 (федеральный) или 8-800-100-90-25 (региональный), или телефону службы спасения: 112.