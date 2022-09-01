День знаний в Твери: жизненные стихи, Государственный гимн и «коротенько, минут на сорок»

Малышню провожали в школу старшие товарищи. Фото: Виктория ТУШКОВА

Утро Дня знаний в Твери выдалось то ещё: то тучи дождиком прольются, то радостно выглянет солнце, но лишь затем, чтобы спины вспотели перед очередным порывом по-осеннему студёного ветра. Погода прямо как настроение родителей школьников: вроде и радостно, а сколько нервотрёпки впереди. Домашка, собрания, поделки, будь они неладны…

Тем не менее родители и ребята, собравшиеся на торжественную линейку у входа в школу № 17, были веселы. По крайней мере, в начале линейки, пока не подмёрзли. Суета, объятия, щелчки затворов фотокамер.

Фотосессия. Фото: Виктория ТУШКОВА

Всех желающих проводить своих отпрысков в мир знаний школьный дворик вместить не смог. Запоздавшие «предки» едва на заборе не висели - надо запечатлеть в памяти момент!

Не всем хватило места. Фото: Виктория ТУШКОВА

Перед школой - модные девчонки с красивыми причёсками и парнишки со стильными цветочными коробочками а-ля икебана в руках. Хороши! И боевые очень.

- Как настроение? - интересуюсь у первоклашки с гладиолусами - редкость нынче!

- Рано встала очень, - томно вздыхает та.

- Мам, а когда мы уже учиться пойдём? - сурово вопрошает деловой мальчуган.

- Минут сорок постоим и пойдём, - смеётся родительница.

Вот такие букеты нынче в моде - гладиолусов и астр почти не видно. Фото: Виктория ТУШКОВА

Торжественная линейка - дело небыстрое, построиться только - минут двадцать! Шушукаются одиннадцатиклассники. У них впереди самый ответственный год. И тут сюрприз: Минпросвещения объявило о запрете использовать на уроках мобильники.

- Это ужасно, я считаю. Дефицит бумаги в стране! Нам раньше могли ссылку учителя скинуть, и мы по телефону всё читали. А теперь - непрактично! - высказывает мудрую мысль симпатичная девушка.

Первый сентябрьский день выдался непогожим. Фото: Виктория ТУШКОВА

Учителя к новшествам относятся философски: а что делать? На них в этом году ещё и обновлённые ФГОСы (федеральные государственные образовательные стандарты, которым должен соответствовать учебный процесс) свалились.

- Будут другие вводные - будем привыкать, - не унывает замдиректора школы Элина Пичугина. - Всё равно будут у нас стобалльники, медалисты, будут успешные поступления в вузы.

Малышня ещё и не понимает, сколько всего ждёт впереди. Фото: Виктория ТУШКОВА

Наконец торжественная линейка началась. У входа в школу подняли флаги. Хор первоклашек исполнил Гимн России. До конца допели - выучили!

- Ещё петь будут? - интересуется чья-то бабушка.

- Да, ещё песня про школу.

Кому праздник, а кому работа!

Песня про школу, кстати, очень трогательная была. «Всё начинается со школьного звонка-а-а-а», - тянут малыши тоненькими голосами. Прям ностальгия захлестнула...

Творческий подарок от старшеклассников. Фото: Виктория ТУШКОВА

Стихи подготовили как обычно. Жизненные. «Книжки новые, тетрадки, и костюмчик классный сшит. Чтобы всё было в порядке, папа в банке взял кредит». Родители ухмыляются.

На линейку приехали городские и областные депутаты - поздравить и дать напутствия. Не в пику народным избранникам, но малышня, конечно, заскучала. Научиться поглощать потоки информации - интересной и не очень - ребятам ещё только предстоит.

Заскучали немножко. Фото: Виктория ТУШКОВА

Наконец главная часть праздника - первый звонок! Всё по классике: статный будущий выпускник несёт на плече первоклашку с шикарными локонами. Та звенит в звонок, улыбается немного растерянно - а кто бы тут не растерялся?

Всё начинается со школьного звонка! Фото: Виктория ТУШКОВА

Что ж, вот она - новая жизнь... Малышню провожают в школу старшие товарищи. Каждый одиннадцатиклассник ведёт двух первоклашек. А потом возвращается, чтобы отвести следующих.

- Обратите внимание на количество первоклассников и выпускников. Сделайте выводы. Не все дошли до конца! - наставляет замдиректора.

Надеемся, у новоиспечённых школьников всё сложится. С Днём знаний, ребята!