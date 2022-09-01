Коронавирус в Твери, последние новости на 1 сентября 2022: резкое похолодание, смерть известной журналистки и экс-зампрокурора области

Графика: Прокуратура Тверской области, соцсети

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 1 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболело 190 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 170 290 случаев заражения.

Выздоровели 163 466 пациента (+111).

Умерли 2762 человека (0).

Госпитализированных за минувшие сутки - 18 человек.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2% (по стране в целом - 7,4%).

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 58 417 (+63) случая заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 12 868 (+20)

Ржев 9161 (+9)

Калининский район 7388 (+14)

Вышневолоцкий городской округ 6804 (+7)

Торжок 5534 (+1)

Кимры 5120 (+6).

Графика: ПТО

В Тверскую область после изнуряющей 30-ти градусной жары пришло похолодание. Утром 31 августа, в последний день лета, столбики термометров показали +15 градусов. По прогнозам синоптиков, выше в ближайшие дни температура и не поднимется.

Синоптики прогнозируют, что похолодания в начале осени следует ожидать и в центральной части России. Причем, температура понизится до климатических норм октября. Так, в четверг ожидается 5-10 градусов выше нуля, в пятницу уже +2…+7, а в субботу - +1…+6.

После продолжительной болезни в Твери скончалась известная тверская журналистка и фотограф Наталья Зимина.

Об утрате сообщают друзья и коллеги Натальи.

Наталья Зимина отдала профессии несколько десятилетий своей жизни. Она работала во многих тверских СМИ, в том числе, в тверской "Комсомолке", вела яркие проекты, посвящённые культуре. Коллеги отзываются о ней как о талантливом творце, символе тверской журналистики.

- Добрейшей души Человек... Безусловно, очень талантливый фотограф. Без единого намёка на звёздную болезнь... - написал на страничке в соцсети бывший коллега Натальи Зиминой Александр Колесов.

Прощание с Натальей Зиминой состоится в субботу, 3 сентября, в 10:00 в морге областной больницы.

Вчера же стало известно, что ушел из жизни ветеран прокуратуры, бывший первый заместитель прокурора Тверской области старший советник юстиции Игорь Пахомов.

Игорь Александрович родился в Лихославле в 1953 году. Окончил Калининский государственный университет, потом был принят на службу в прокуратуру Калининской (ныне Тверской) области.

Службе в прокуратуре посвятил более 27 лет, занимал должности помощника, старшего помощника, заместителя, прокурора Пролетарского района Калинина, прокурора Твери и др. В 2004 году назначен первым заместителем прокурора Тверской области. В 2006 году вышел в отставку.

В 1994 -1995 г. Игорь Александрович был командирован в Кавказскую межрегиональную прокуратуру в зону чрезвычайного положения.

Награжден медалью «За отвагу». Неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором области. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».