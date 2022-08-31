Страховые представители рассказывают, для чего необходимо проходить профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию!

Филиал ООО «Капитал МС» в Тверской области

По результатам обследования определяется группа здоровья, вырабатываются рекомендации индивидуально для каждого пациента, включая коррекцию факторов риска, назначение лечения и направление на дообследование при наличии показаний.

Какие особенности современного профилактического медицинского осмотра и диспансеризации? Постараемся разобрать наиболее часто задаваемые вопросы по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам:

1. Какие заболевания относятся к хроническим неинфекционным? К хроническим неинфекционным заболеваниям относятся болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет.

2. Кто и где проводит профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию? Врачи (фельдшеры) и медицинские сестры кабинетов (отделений) медицинской профилактики и центров здоровья, врачи-терапевты и медицинские сестры участковые, врачи общей практики, фельдшеры, а также врачи-специалисты в рамках исследований в соответствии с Порядком проведения профосмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Профосмотры и диспансеризация проводятся во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

3. Кто и когда подлежит прохождению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации? Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно для лиц с 18 лет. Диспансеризация проводится: один раз в три года для лиц от 18 до 39 лет; с 40 лет ежегодно.

4. Необходимо ли проходить профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию в молодом возрасте? В молодом возрасте выявление факторов риска дает возможность их своевременной коррекции и недопущения развития хронических неинфекционных заболеваний в дальнейшем.

5. Что входит в профилактический медицинский осмотр? Один раз в год - анкетирование, расчет на основании антропометрии индекса массы тела, измерение окружности талии, измерение артериального давления на периферических артериях, исследование уровня общего холестерина в крови, уровня глюкозы крови натощак (в том числе экспресс-методом), определение относительного и абсолютного сердечно-сосудистого рисков; осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом женщин в возрасте от 18 до 39 лет. Флюорография легких или рентгенография легких проводится один раз в два года. ЭКГ проводится при первом посещении, далее в 35 лет и старше - один раз в год. Измерение внутриглазного давления при первом посещении, далее в 40 лет и старше - один раз в год. По итогам проведенных исследований проводится прием (осмотр): врачом-терапевтом пациентов установленной 3а или 3б группы здоровья либо при подозрении на наличие заболеваний; врачом (фельдшером) кабинета (отделения) медицинской профилактики или центра здоровья - пациентов 1-й и 2-й группы здоровья; фельдшером.

6. Почему диспансеризация проводится в два этапа? Первый этап диспансеризации направлен на выявление у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их возникновения. Второй этап направлен на проведение дополнительных обследований для уточнения диагноза.

7. Что входит в первый и второй этапы диспансеризации? Первый этап диспансеризации включает все исследования в рамках профосмотров, а также:

- женщины с 18 до 64 лет - взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки один раз в три года;

- женщины с 40 до 75 лет - маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм один раз в два года в определенный возраст;

- мужчины в 45, 50, 55, 60 и 64 года - определение простат-специфического антигена в крови;

- от 40 до 64 лет - исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом один раз в два года;

- от 65 до 75 лет - один раз в год в определенный возраст эзофагогастродуоденоскопия в 45 лет;

- 40 лет и старше - общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) один раз в год;

- проведение краткого индивидуального профилактического консультирования;

- прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам I этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках II этапа диспансеризации.

8. В чем разница между диспансеризацией и профилактическим медицинским осмотром? Профилактический медицинский осмотр - это базовые обследования, проводящиеся в целях раннего выявления состояний, заболеваний и факторов риска в целях определения группы здоровья. Диспансеризация - это комплекс мероприятий, включающий профосмотры и дополнительные методы, в первую очередь онкологический скрининг.

9. Можно ли пройти диспансеризацию на дому (например, маломобильным гражданам)? Да, ряд обследований возможно провести на дому. Обследования проводятся бригадой, выезжающей на участки к маломобильным пациентам.

10. Может ли гражданин пройти диспансеризацию или профосмотр в поликлинике, которая ближе к работе, а не к дому? Особенностью современного профосмотра и диспансеризации является участковый принцип проведения - по месту территориального прикрепления гражданина на медицинское обслуживание. В любой другой организации, в том числе рядом с работой, можно пройти диспансеризацию и профосмотр в случае прикрепления к ней для получения первичной медико-санитарной помощи.

При возникновении дополнительных вопросов необходимо обратиться в свою поликлинику по месту жительства по телефонам регистратуры или в свою страховую медицинскую организацию, контакты которой указаны на полисе ОМС.

Именно страховые медицинские организации осуществляют информационное сопровождение застрахованных на всех этапах оказания медицинской помощи и в первую очередь при прохождении профилактических мероприятий. Ваша страховая медицинская организация пригласит вас на прохождение диспансеризации или профилактического медицинского осмотра по телефону, SMS, электронной или обычной почте, если, конечно, ваши контакты не менялись. Если же они изменились, обязательно проинформируйте об этом своих страховщиков.

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