Металлоконструкции для строительства Западного моста в Твери делают в Санкт-Петербурге

На предприятии в городе на Ниве кипит работа, Тверь ждет. Фото: ПТО

В Санкт-Петербурге на заводе компании «Стройметалконструкция» началось изготовление металлоконструкций для строительства Западного моста в Твери. Для этого из Череповца в город на Неве доставили 1400 тонн металла. Порядка 500 тонн уже находится в работе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

Западный мост будет автомобильным и шестиполосным (подробнее о параметрах будущего сооружения читайте по ссылке далее).

- Западный мост – наш ключевой инфраструктурный проект, – отметил накануне губернатор Игорь Руденя, комментируя ход реализации в регионе нацпроекта «Безопасные качественные дороги». - Он станет важной транспортной артерией Тверской агломерации. Мы получим устойчивый транспортный коридор с хорошей пропускной способностью. Это связь со всеми районами города, с промышленными зонами, развивающимся медицинским кластером и жилым массивом. Благодаря Западному мосту будет обеспечен выезд на трассу М-11. Это также позволит разгрузить движение в центре города.

Стройплощадка на правом берегу Волги. Фото: ПТО

Набор металлопроката для моста достаточно большой: это 14 наименований листового металла. Каждый лист ждет несколько этапов обработки, включая дробеструйную очистку, резку, сверловку, обработку кромок, стыковку, сборку и сварку, покраску.

У Западного моста будет три пролета. В один из них войдет свыше 100 блоков. Кроме того, на предприятии изготавливают более 200 элементов главных балок.

На всех этапах обеспечен контроль качества. К примеру, каждый стыковой сварной шов сканируют ультразвуком.

Ежемесячно в Тверь из Санкт-Петербурга будет направляться по 500 тонн готовых пролетных строений.

В проект, помимо моста, входит реконструкция двух путепроводов: железнодорожного в Пролетарском районе (через проспект Калинина) и автодорожного «Горбатого моста» в Заволжском районе (в створе Петербургского шоссе) с созданием автомобильных развязок. Также отдельно обустроят развязку в районе улицы Фрунзе.

Проект по плану должен быть реализован к декабрю 2025 года. Причем непосредственно сам мост предполагается сдать раньше - в 2024-м. Подрядчиком является организация «Дорожная строительная компания», которая зарегистрирована в Кесовой Горе. К примеру, она была задействована при строительстве Крымского моста и олимпийских объектов в Сочи. Пешеходный мост через Тьмаку (за стадионом «Химик») в Твери - это тоже ее детище.

В целом на реализацию масштабного планов выделено 13,4 млрд рублей из федерального бюджета.